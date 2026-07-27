Что есть, чтобы контролировать уровень сахара и аппетит: названо полезное растение

Белая шелковица - растение с многолетней историей применения.

Есть растение, которое чаще всего выбирают люди, борющиеся с повышенным уровнем сахара и лишним весом. Результаты исследований доказывают, что белая шелковица может влиять на уровень глюкозы после еды, однако у нее есть и противопоказания, о которых многие не знают. Об этом пишет rynekzdrowia.pl.

Почему белая шелковица привлекает внимание?

Белая шелковица - растение с многолетней историей применения в лечебных целях. В настоящее время ее исследуют преимущественно с точки зрения влияния на метаболизм глюкозы и липидов.

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"Ее листья и плоды содержат DNJ (1-дезоксиноиримицин) - вещество, замедляющее расщепление углеводов в желудочно-кишечном тракте. Именно это свойство делает белую шелковицу интересной для людей с сахарным диабетом 2 типа и инсулинорезистентностью", - говорится в материале.

Отмечается, что DNJ подавляет ферменты, ответственные за расщепление крахмала, что снижает скачки уровня сахара после еды. В исследовании, опубликованном в журнале "Diabetes Care" (2007), у лиц, принимавших экстракт шелковицы, уровень глюкозы после введения сахарозы был значительно ниже по сравнению с группой плацебо. При этом такой эффект не был связан с повышением уровня инсулина, что может иметь значение для людей с инсулинорезистентностью.

Шелковица для похудения и снижения уровня холестерина

Люди, борющиеся с лишним весом, часто употребляют препараты с шелковицей из-за ее способности подавлять аппетит и уменьшать всасывание углеводов.

"В исследованиях на животных прием добавок из листьев шелковицы приводил к снижению массы тела. Хотя исследований на людях проведено меньше, многие подтверждают уменьшение приступов голода после регулярного употребления экстрактов", - утверждается в материале.

В то же время листья шелковицы содержат флавоноиды, обладающие такими свойствами, как:

противовоспалительные,

антиоксидантные.

Благодаря этому они могут способствовать защите нервных клеток и предотвращать сосудистые изменения. Также экстракты шелковицы продемонстрировали способность подавлять развитие таких бактерий, как золотистый стафилококк и сальмонелла.

"Белая шелковица помогает ограничить окисление ЛПНП, что предотвращает образование атеросклеротических бляшек. Она также обладает мягким гипотензивным эффектом. Таким образом, она является природным средством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорится в публикации.

Когда следует проявлять осторожность при употреблении белой шелковицы?

Прием добавок с белой шелковицей подходит не всем. Ее не рекомендуется принимать:

беременным,

кормящим грудью женщинам,

лицам, принимающим противодиабетические препараты, - из-за риска чрезмерного снижения уровня сахара в крови.

Также высокие дозы могут вызвать кишечный дискомфорт:

метеоризм,

диарею,

запор.

Другие советы по здоровью

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Также врачи назвали ключевое питательное вещество, которое помогает поддерживать здоровье почек. Как оказалось, у здоровых людей, потребляющих больше калия, обычно ниже риск развития хронического заболевания почек в будущем.

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