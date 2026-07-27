Путин признал недостаток 'Циркона', но ракета все равно опасна: объяснение эксперта

"Циркон" позволяет осуществить запуск по сложной траектории.

Российская ракета "Циркон", о проблемах с точностью которой накануне сообщил президент РФ Владимир Путин, все равно дает российским войскам реальное преимущество на поле боя. Об этом в комментарии УНИАН сказал эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Отвечая на вопрос, действительно ли гиперзвуковое оружие дает такое преимущество или является преимущественно пропагандистским брендом, он напомнил, что "Циркон" – это гиперзвуковая ракета с прямоточным гиперзвуковым двигателем.

"Это реальное преимущество на поле боя", – отметил Катков.

Видео дня

По его словам, оно заключается, в частности, в том, что "Циркон" можно запускать по сложной траектории.

Эксперт добавил, что в настоящее время различные страны, в частности Россия, Китай и США, пытаются разработать ракеты, способные двигаться с гиперзвуковой скоростью по сложным аэробаллистическим и квазибаллистическим траекториям.

"Такие разработки ведутся не только в РФ, но и в Китае и США", – сказал он.

Он также напомнил, что "Циркон" создавался как противокорабельная ракета.

"Поражать наземные цели сложнее, чем крупный металлический объект на фоне воды", – пояснил эксперт.

На вопрос, в чём заключается главная ценность "Циркона" для России, если не в точности, и связана ли она со скоростью ракеты и сложностью её перехвата, Катков ответил:

"Да, абсолютно. Как противокорабельная ракета, "Циркон" относится к новому поколению такого вооружения".

Кроме того, эксперт отметил, что "Циркон" объективно сложно сбить, поскольку для его перехвата требуются средства противоракетной обороны.

Несовершенный "Циркон"

Как сообщалось, ранее Путин признал, что российская ракета "Циркон" имеет проблемы с точностью, и заверил, что Россия продолжит её совершенствовать.

Так, говоря о "Цирконе", он отметил, что "там еще предстоит поработать, следить за точностью", однако последние применения якобы "показали, что он становится все точнее", и Россия продолжает совершенствовать эту ракету.

Вас также могут заинтересовать новости: