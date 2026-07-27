Одна из стран ЕС заставляет весь блок изменить подход к санкциям против России, – FT

Недавно принятый 21-й пакет мер Евросоюза может стать последним.

Европейский Союз рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала 21-й пакет ограничений, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas, пишет The Financial Times.

Европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение санкционных ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей применять право вето.

Афины в течение нескольких недель требовали исключения для судов компании Dynagas, чтобы те могли и в дальнейшем транспортировать прибыльный российский сжиженный природный газ. Греция выдвигала это условие для согласования ряда ограничений, не имеющих прямого отношения к данному вопросу – они были направлены против финансовой системы Москвы и доходов от экспорта нефти.

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Источники издания сообщили, что в настоящее время ведется работа над тем, как ограничить подобную тактику. Она стала все более распространенной в ходе последних переговоров по санкциям ЕС, поскольку страны-члены стремятся защитить компании, которые до сих пор ведут бизнес с Россией.

Одной из идей, набирающей популярность как в Европейской комиссии, так и среди наиболее проукраинских государств-членов, является согласование и введение санкций по отдельности или небольшими тематическими пакетами, а не в виде крупных пакетов с целью пиара. Чиновники отметили, что это снизит риск задержки мер из-за национальных вето.

"Это может быть последний "пакет" санкций. Сейчас совершенно очевидно, что этот подход больше не работает", – сообщил один из источников.

ЕС принял 21 пакет санкций против России с февраля 2022 года, используя политику объединения мер и их коллективного согласования при единодушной поддержке 27 государств-членов. Все чаще это означает, что национальное вето на определенные меры задерживает другие, не связанные с ними ограничения, которые пользуются полной поддержкой всех столиц.

Это наиболее ярко проявилось на прошлой неделе, когда Греция отказалась одобрить последний пакет, если другие государства ЕС не согласятся освободить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую миллиардеру Джорджу Прокопиу, от несвязанных санкций, согласованных в октябре 2025 года. Они запрещали Dynagas транспортировать российский СПГ в страны, не входящие в ЕС, с января 2027 года.

Успех Греции в получении исключения, которое позволит продолжить поставки, знаменует собой первый случай, когда общий список экономических санкций ЕС против России был ослаблен. Несколько дипломатов Евросоюза, участвовавших в переговорах, заявили, что эта тактика была "возмутительной".

В свою очередь греческие чиновники заявили, что запрет на транспортировку СПГ был ошибкой – он нанесет ущерб компании Dynagas, а не российской экономике, и принесет пользу судовладельцам-конкурентам из Китая или других стран, не входящих в ЕС.

Сторонники нового метода утверждают, что мощные и эффективные меры могут быть быстро одобрены Советом государств-членов ЕС без фанфар и общественного внимания, которые сопровождают "пакетный" подход. Любые отдельные возражения не сорвут и не задержат остальные санкции.

Санкции против России – главные новости

21-й пакет санкций Европейского Союза против РФ был окончательно принят 23 июля. Он стал одним из крупнейших пакетов ограничений. Согласно документу, в частности, предусматривается замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть.

Греция неделями блокировала окончательное принятие санкционного пакета. В целом единство стран-членов в отношении санкций ослабевает – уже полдесятка столиц требовали исключений или блокировали меры, пытаясь защитить собственных корпоративных гигантов или национальные экономические интересы.

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