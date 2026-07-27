Эти женские имена были самыми популярными в 1950-х: сегодня их почти не выбирают

Лишь одно имя из тогдашнего Топ-100 до сих пор остается на высоте.

Некогда популярные женские имена массово исчезают из современных списков новорождённых, пишет Meglepetes.hu.

Из всего тогдашнего Топ-100 только одно имя сохранило высокие позиции и по сей день – это Анна, имеющая еврейские корни. В середине 1950-х оно занимало почетное 5-е место в рейтинге популярности и с тех пор ни разу не покидало лидирующих позиций.

Зато другие имена, которые когда-то входили в число самых популярных, сегодня практически не используются. Как отмечают авторы материала, родители, выбиравшие эти имена для своих дочерей в 50-х, в большинстве своем уже ушли из жизни, а сами обладательницы этих имен сегодня являются бабушками, а то и прабабушками.

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Среди имен, которые когда-то входили в Топ-100, а сегодня звучат как настоящая редкость:

Мальвин (100-е место) – имя германского происхождения, означающее "подруга закона".

Эмеренция (96-е место) – имеет латинские корни и переводится как "богатая заслугами".

Хильда (88-е место) – германское имя, означающее "воительница".

Дьёрдьике (83-е место) – латино-греческое имя со значением "хлеборобка, земледелка".

Жужанна (42-е место) – библейское имя еврейского происхождения, которое переводится как "лилия".

Ирма (31-е место) – немецкое имя, возникшее как ласковая форма имен на "Ирм-".

Пирошка (13 место) – имя латинского происхождения, означающее "древняя, старинная".

Мода на имена

Ранее УНИАН писал о том, как раньше в Украине называли девочек – Химка, Горпина, Текля, Явдоха и другие старинные имена, которые сегодня звучат почти экзотично. Как пояснила кандидат филологических наук Ирина Ефименко, эти народные формы происходили от канонических христианских имен, которые пришли в украинскую традицию через Византию после крещения Руси.

Исследователи также рассказали, как лицо человека с возрастом меняется, подстраиваясь под собственное имя. Они выяснили, что с годами черты лица человека могут постепенно приобретать черты, которые окружающие подсознательно ассоциируют с его именем. Это явление ученые объясняют социальными ожиданиями и стереотипами, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни.

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