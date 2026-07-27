В Словении целые деревни исчезли под водой: что произошло с этой местностью

Словенская долина Шалешка является редким европейским ландшафтом, которому трудно найти аналоги. Индустриализация после Второй мировой войны коренным образом изменила облик местности, полностью преобразив рельеф, пишет National Geographic.
Отмечается, что ранее в долине Шалешка были целые деревни. Теперь же на их месте сверкают озера, которые одновременно хранят воспоминания о прошлом и обещание новой эпохи.
В издании напомнили, что добыча бурого угля началась в конце XIX века, а после Второй мировой войны в Словении она резко ускорилась, когда уголь стал центральным элементом промышленной и энергетической политики тогдашней Югославии. А в районе Веленье скрывается чрезвычайно толстый слой бурого угля, который в некоторых местах превышает внушительные 160 метров.
Однако когда такой толстый слой добывают из-под земли, надлежащая порода растрескивается, а затем постепенно проседает в выработанные пустоты. На поверхности сначала трескаются или проседают поля и дороги, образуются впадины, в которых скапливаются ручьи и дождевая вода. Таким образом, озера в долине Шалешка являются заполненными водой впадинами, которые образовались в результате просадки грунта.
В издании отметили, что первые небольшие озерные впадины появились на территории шахты Шкале еще до Второй мировой войны. Заполняющаяся водой впадина, из которой позже образовалось популярное озеро Веленье, начала формироваться ещё в 1925 году на усадьбе Грегора Меха, которую местные жители на протяжении десятилетий называли озером Плелево.
Самое молодое из трёх основных озёр, которое продолжает расширяться и по сей день, – озеро Дружмирье – начало формироваться в 1975 году, когда добыча полезных ископаемых расширилась на запад, в сторону Шоштаня и Габерке. С этого момента преобразование продвигалось с востока на запад, следуя за продвижением добычи.
Этот же ландшафт позже претерпел вторую трансформацию благодаря экологическому восстановлению, формированию новых мест обитания, а также развитию рекреации, культуры и туризма.
Что случилось с деревнями в долине Шалешка
В издании поделились, что границы деревень, кадастровых участков и церковных приходов не совпадали, к тому же горнодобывающая деятельность по-разному уничтожила эти места. Некоторые здания затопила вода, другие были заранее снесены из-за ожидаемого ущерба, некоторые обрушились в результате оседания грунта. Еще часть деревень оказалась погребенной под горными сооружениями, отвалами шлака или насыпным материалом, использованным при рекультивации.
Наиболее известными исчезнувшими населенными пунктами являются: Шкале, Дружмирье и Прелоге. Один из бывших жителей одной из этих деревень рассказал журналистам, что его семейный дом во время трансформации местности наклонился настолько, что тарелку уже нельзя было наполнить супом до самого края.
К счастью, многие здания были эвакуированы или снесены ещё до того, как их достигла вода. Другие треснули, накренились или обрушились в результате оседания грунта.
В издании подчеркнули, что сегодняшний подводный ландшафт в основном состоит из фундаментов, погребов, участков стен, дорог, обломков, стволов деревьев и изменившихся рельефных форм бывших земельных участков.
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