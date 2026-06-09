Дефицит топлива вынуждает РФ сокращать экспорт нефти, – Reuters

Удары украинских беспилотников по портовой инфраструктуре, трубопроводам и НПЗ с марта существенно сократили объемы внутренней переработки.

Россия вынуждена сокращать экспорт сырой нефти в июне, перенаправляя часть сырья на внутреннюю переработку из-за дефицита топлива, который усилился после серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сообщает Reuters.

По данным источников, отгрузка нефти из западных портов России – Приморска, Усть-Луги и Новороссийска – может снизиться с примерно 2,5 млн баррелей в сутки в мае до около 1,7 млн баррелей в июне. Частично это объясняется также сокращением добычи.

Кремль планирует увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов на 250–400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать сезонный спрос на топливо и преодолеть дефицит во внутренних регионах. В результате часть нефти, которая ранее направлялась на экспорт, перенаправляется на переработку внутри страны.

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Ключевым фактором изменений стали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и портовой инфраструктуре, которые, по данным Reuters, с марта существенно повлияли на работу отрасли. В апреле Россия зафиксировала падение добычи на 300–400 тыс. баррелей в сутки – самое значительное со времен пандемии COVID-19.

Дефицит топлива в РФ

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму начали действовать ограничения на продажу бензина. В частности, российские оккупационные власти ввели лимиты на приобретение топлива марок АИ-95 и АИ-92, а часть запасов направляют в первую очередь для нужд коммунального и социального транспорта, что вызывает недовольство и критику со стороны автомобилистов.

Позже стало известно, что из-за атак украинских дронов на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру проблемы с бензином уже распространились как минимум на 15 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. О перебоях с поставками также сообщают жители временно оккупированных украинских территорий, в частности части Луганской и Донецкой областей.

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