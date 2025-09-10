Метинвест Ахметова инвестирует почти полмиллиарда в обеспечение энергонезависимости предприятий в Кривом Роге

В рамках стратегической программы по обеспечению энергетической независимости предприятий Метинвеста, с июля на Северном ГОКе ввели в работу два газовых генератора электрической энергии. За два месяца эксплуатации установки сгенерировали 1040 МВт-ч электроэнергии, что позволило получить экономический эффект в размере 2,3 млн грн. Всего на СевГОКе планируется установить четыре таких агрегата.

Внедрение газовой генерации - один из основных инвестпроектов 2024-2025 годов. Идея сделать предприятия компании энергетически независимыми окончательно сформировалась в августе прошлого года: тогда высшее руководство поставило задачу перед энергетиками найти техническое решение, которое бы обеспечивало безаварийную остановку предприятий во время блэкаутов с последующим быстрым восстановлением производства после подачи питания. Специалисты предложили газовую генерацию.

В ноябре прошлого года заключили контракт на приобретение и установку газовых генераторов на Северном ГОКе, а уже через полгода первые две установки номинальной мощностью 2,8 МВт каждая были подключены к сетям главной понижающей подстанции №2 и запущены в работу. Тогда же стало ясно, что их целесообразно использовать не только для безаварийных остановок, но и для получения дополнительного экономического эффекта: сейчас их задействуют во времена максимальной нагрузки на энергетические системы Украины.

"На первых двух газовых генераторах еще продолжаются пусконаладочные работы, но мы уже имеем положительный экономический эффект от их применения. Мы регулярно просчитываем себестоимость выработки 1кВт, исходя из основных затрат на эксплуатацию генераторов, формируем себестоимость 1кВт электроэнергии, и сравниваем со стоимостью на рынке на сутки вперед. В те часы, когда это выгодно, мы осуществляем запуск оборудования. В среднем в сутки это 6-8 часов", - говорит начальник отдела энергоменеджмента ГОКов Метинвеста Максим Стрелец.

Вторая очередь этого проекта предусматривает ввод в эксплуатацию на Северном ГОКе еще двух подобных установок, которые будут подключены к сетям главной понижающей подстанции.

"Для того, чтобы наши предприятия могли обеспечивать стабильную добычу руды и производство товарного ЖРС, мы должны быть энергетически независимыми и менее чувствительными к внешним факторам. Именно для этого мы инвестируем 473 миллиона гривен в строительство собственных энергоисточников на Северном ГОКе, в частности, во внедрение газовой генерации. Это будет способствовать уменьшению затрат на закупку электрической энергии, обеспечивать балансировку при ограничении поставок электрической мощности предприятия, и позволит безаварийно и безопасно для оборудования останавливать предприятие во время отключений от основного питания. Это значительные факторы, которые будут усиливать жизнестойкость ГОКа", - резюмировал Тонев.

Как известно, Метинвест Ахметова планирует вложить $44 миллиона в строительство собственных газопоршневых и солнечных электростанций, чтобы защитить производство от энергетических рисков военного времени. По планам, уже через три-четыре года компания, которая является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, будет обеспечивать себя собственной генерацией на 50%.