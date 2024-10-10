По льготному тарифу на электроэнергию могут платить те, у кого официально установлено есть установок электрического отопления.

Некоторые украинцы имеют право на льготный тариф на электроснабжение. Речь идет о тех, кто живет в домах с электрическим отоплением.

По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, льготный тариф не будет начисляться автоматически.

"В первую очередь необходимо иметь документ на квартиру или дом с отметкой от соответствующих служб – БТИ или частные компании, которые занимаются техническими паспортами – о том, что этот объект оснащен электрическим котлом. Дальше с этим документом с отметкой надо идти в местный РЭМ или в областной РЭМ", - объяснил нардеп в эфире телеканала "Киев24".

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При этом он отметил, что в городах, где есть отдельный поставщик услуг, как в Киеве, с соответствующим документом стоит обратиться к нему, чтобы первые 2 000 кВт*ч в месяц считали по тарифу 2,64 гривни.

Также Нагорняк подчеркнул, что очень важно иметь документ с отметкой о наличии электроотопления и о том, что жилье отключено от центрального отопления.

Тарифы на свет в Украине - главные новости

Постановление Кабмина №632 от 31.05.2024 устанавливает для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн/кВт∙ч, что на 60% больше предыдущего. Отмечается, что новый тариф установили с учетом стоимости генерации электроэнергии АЭС и гидроэлектростанциями.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко указал, что тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 30 апреля 2025 года, то есть до окончания осенне-зимнего периода.

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