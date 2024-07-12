Когда в Украине могут снова пересмотреть тарифы на свет: ответ министра энергетики

Следующее повышение цен стоит ожидать только после даты, указанной в документе.

Тариф на электроэнергию не будет пересматриваться до 1 мая следующего года. Об этом говорится в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", - говорится в документе, который парламентарий опубликовал на своей Facebook-странице.

Напомним, постановлением №632 от 31.05.2024 в Кабинете Министров установили для всех жителей страны единую фиксированную цену на электроэнергию в 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления.

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Таким образом, тариф повысили на 60%. Действующий тариф установили с учетом стоимости генерации электроэнергии АЭС и гидроэлектростанциями.

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Напомним, ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трохимец раскритиковал установление унифицированного тарифа на распределение электричества.

По его мнению, введение единого тарифа для обеих групп потребителей (крупная промышленность и остальные потребители) приведет к тому, что тариф на распределение для промышленности вырастет в 5 раз, что в свою очередь может привести к сокращению производства.

Отметим также, что ранее убытки для бизнеса от приведения тарифов к одному уровню оценили в 5-6 млрд гривен.

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