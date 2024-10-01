Решение затронет бизнес и не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 октября начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на рынке электроэнергии, сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор на своем заседании принял решение об одобрении проекта постановления НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в сообщении.

По словам регулятора, процедура, в частности, предусматривает проведение открытых обсуждений, во время которых все заинтересованные участники рынка электрической энергии смогут предоставить свои предложения и замечания.

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В пресс-службе отметили, что пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему.

"Указанное решение НКРЭКУ призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никоим образом не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении.

Дата и время начала открытых обсуждений будут сообщены позже на официальных платформах регулятора.

Тариф на электроэнергию в Украине - последние новости

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