Украина сможет импортировать больше газа из Польши: Шмыгаль раскрыл детали

Как сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль, оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года.

"До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки. Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

По его словам, увеличение возможностей импорта - часть системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставки газа.

"Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта. В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в частности около 600 млн куб. м американского LNG", - добавил министр.

В 2025 году Украина установила 5-летний рекорд по импорту газа, импортировав 6,47 миллиарда кубометров "голубого топлива". Государство вынуждено закупать за рубежом рекордные объемы газа из-за массированных российских обстрелов, которые привели к падению внутренней добычи газа, и крайне малым запасам в газохранилищах.

По словам главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, в 2025 году удары были самыми интенсивными за все время войны. Самые крупные атаки фиксировались в феврале и октябре, когда по разным оценкам добыча падала на 40-60%.

