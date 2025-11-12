Суд решил взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения 95 млн гривен залога.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения еще одному фигуранту высокоуровневой преступной организации, которая действовала в сфере энергетики. Речь идет об Игоре Фурсенко.

Как стало известно из трансляции рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения, суд решил взять его под стражу на 60 суток с возможностью выйти под денежный залог в 95 млн гривен.

"Применить к подозреваемому Фурсенко Игорю Леонидовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 8 января 2026 года включительно. Определить подозреваемому Фурсенко Игорю Леонидовичу залог в размере 95 миллионов гривен", - сообщил судья.

Он добавил, что залог может быть внесен как самим Фурсенко, так и другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет ВАКС.

Операция "Мидас": последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определен залог в размере 40 млн гривен.

Также суд избрал меру пресечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"), который был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог определен в размере 126 миллионов гривен.

Кроме того, избрана мера пресечения Лесе Устименко. По версии следствия, она была работницей бэк-офиса "Энергоатома", через который отмывались средства. Ее взяли под стражу на 60 суток с альтернативным залогом 25 млн гривен.

