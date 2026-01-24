РФ снова била по ТЭЦ: эксперт дал неутешительный прогноз по восстановлению тепла в Киеве

Водоснабжение будет возможно вернуть в киевские дома в ближайшее время.

Россия в ночь на 24 января в очередной раз атаковала киевские ТЭЦ, а также ключевые высоковольтные узлы, которые, в частности, расположены вокруг столицы, сообщил в комментарии УНИАН директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Атаки по киевскому энергетическому узлу идут примерно по одной и той же схеме – это атака на ключевые генерирующие мощности в столице, то есть на все ТЭЦ, и атака на ключевые высоковольтные узлы, в частности вокруг Киева", – пояснил эксперт.

В результате нанесенных повреждений пока невозможно спрогнозировать, когда восстановят отопление в тех домах, где оно сейчас отсутствует.

"Сейчас трудно предсказать точный день, но я думаю, что к вечеру уже будет ясность, что и как будет восстанавливаться", - подчеркнул Харченко.

По его словам, ситуацию осложняют критические повреждения, нанесенные в результате предыдущих российских атак.

"Благодаря президенту мы знаем об этих уникальных атаках 13 января и 9 января, когда 18 ракет попали в цели - в киевские ТЭЦ, прежде всего. И из-за этого у нас значительные повреждения в Киеве, которые вызывают ту кризисную ситуацию, в которой мы находимся", - пояснил Харченко.

По его словам, из-за этого даже небольшие повреждения в результате вражеских атак наносят большой ущерб.

В то же время, директор Центра исследований энергетики отметил, что уже удалось восстановить питание обесточенных объектов столичного водоканала, а потому водоснабжение в столичных домах должно восстановиться в ближайшее время.

Ночная атака РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января, РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате вражеской атаки почти половина Киева снова без тепла, а зеленая ветка метро временно работала в ограниченном режиме.

Из-за последствий вражеской атаки в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света.

