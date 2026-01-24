Ближайшие две недели будут крайне тяжелыми для энергосистемы Киева, - эксперт

Станислав Игнатьев призвал жителей столицы запастись водой и продуктами питания.

Ближайшие две недели будут сложными для энергосистемы Киева. В ходе последних атак оккупанты снова повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столице, а также поразили ракетой "Циркон" подстанцию ​​Киевская 750, где недавно погиб один из руководителей "Укрэнерго" Алексей Брехт. Об этом рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "КИЕВ24".

Он отметил, что подстанция ​​Киевская 750 соединяет Ровенскую атомную станцию ​​с Киевом и фактически обеспечивает 80% снабжения электроэнергией Киева. По его словам, ситуация в энергосистеме крайне тяжелая.

"В этот период (ближайшие две недели - УНИАН) необходимо иметь определенный запас воды и продуктов питания. Также возможно, что вы можете задерживаться в метрополитене - видим, сегодня метрополитен работает нерегулярно", - сказал Игнатьев.

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики прогнозирует, что ситуация в энергосистеме Киева будет оставаться сложной как минимум две недели. Он подчеркнул, что враг пытается максимально повредить критическую инфраструктуру столицы.

Почему отключения света в Киеве не смягчатся

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что улучшение погоды не повлияет на ситуацию со светом в Киеве. Он подчеркнул, что главная проблема - не мороз, а серьезные повреждения линий электропередач.

Рябцев отметил, что сейчас ограничены возможности распределения и передачи электрической энергии в Киев. По его словам, блоки атомных электростанций работают не на полную мощность, потому что некуда передавать электрическую энергию.

