Возможен ли полный бэкаут в Киеве: гендиректор YASNO дал ответ

Он также поделился, что в настоящее время энергетики восстанавливают сети быстрее, количество бригад существенно увеличено, а опыт реагирования значительно улучшился.

Россия может полностью обесточить Киев, но для этого должны сойтись многие факторы.

Такое мнение высказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко. "Возможно все", - кратко прокомментировал он, передают НовостиLive.

Он отметил, что у россиян есть ресурсы и они бьют по статической энергосистеме. Но риск полного отключения электроэнергии зависит от многих факторов: противовоздушной обороны, погоды, мест попаданий, уточнил Коваленко.

В то же время после массированных атак на столицу количество обращений граждан в компанию ежедневно измерялось сотнями тысяч. "Около 20% обращений - это реальные аварии, где требовался выезд бригады. Из-за масштаба обращений быстро обработать все заявки физически невозможно", - добавил Коваленко.

Ситуация с электроэнергией в Украине

В Украине наблюдается напряженная ситуация с электроэнергией после серии масштабных ударов РФ по энергетическим объектам. Во многих областях введены графики почасовых отключений света.

Сегодня стало известно, что РФ во время переговоров в Абу-Даби продвигала идею о том, что электроэнергия с Запорожской АЭС должна делиться между Россией и Украиной. Хотя соглашения достигнуто не было, Москва выступает за то, чтобы Украина и Россия делили между собой электроэнергию, произведенную этой станцией, которая является крупнейшей в Европе.

