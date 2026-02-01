Украинская энергетика изменится навсегда: эксперт описал ключевые трансформации

Поскольку Россия фактически уничтожила советские электростанции, Украина будет строить новые уже по другим технологиям.

В течение следующих лет восстановление украинской энергетики, разрушенной российским агрессором, сосредоточится в первую очередь на газовой электрогенерации вместо старых угольных ТЭС. Об этом в комментарии "Киев24" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его убеждению, в первую очередь будет развиваться "управляемая" электрогенерация. То есть та, которая генерирует электроэнергию, когда нужно, а не когда может (как солнечные или ветровые электростанции).

"Это прежде всего газосжигающая генерация, которую мы в следующие 3-5 лет будем пытаться много строить. Потому что она, во-первых, относительно экологически нейтральна, в отличие от угольной", - сказал он.

Харченко отметил, что в ЕС действуют жесткие экологические нормы, поэтому строить новые угольные электростанции, находясь на пути к членству в ЕС, нет смысла. Да и финансирование под них будет получить труднее.

"Эта газовая генерация не будет, в отличие от советских времен, строиться где-то в полях огромными объектами. Она будет строиться в непосредственной близости от городов, или в городах, где есть соответствующие площадки. Для того, чтобы приблизиться к потребителю. Для того, чтобы уменьшить риски", - рассказал эксперт.

Харченко также выразил убеждение, что новые электростанции будут "качественно защищены" с учетом военных рисков.

Как писал УНИАН, в декабре президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине фактически нет ни одной электростанции, которая бы не подверглась российским ударам. Это означает, что все электростанции страны на сегодня были повреждены или подверглись атакам в условиях войны.

До этого, еще в мае 2024 года член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказывал, что в Украине все существующие ТЭС были повреждены или разрушены. До войны на них приходилась треть электрогенерации страны.

