Трудно противостоять постоянному российскому террористическому давлению, но Украина борется, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке на фоне постоянных российских ударов. Сейчас в стране фактически нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не подверглась российским ракетным и дроновым ударам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине.

"Пока идут дипломатические процессы и переговоры, которые могут приблизить окончание войны, нужно не забывать, что российские удары продолжаются ежедневно. Путин использует жестокость ударов как рычаг в переговорах. Много месяцев основной мишенью российских ударных дронов и ракет является наша энергетика. Фактически сейчас в Украине нет ни одной живой электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся. Мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь как можем. Это сложный, очень сложный процесс. И такому террористическому давлению, которое ежедневно наносит Россия, действительно, трудно противостоять, но наши люди это делают. И мы после каждого удара стараемся все восстановить как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке. Также, как отметил глава государства, "наша способность восстанавливаться после ударов, способность производить оружие и наносить ответные удары, и способность сбивать российские ракеты и дроны - это, поверьте, наши дополнительные рычаги в переговорах, дополнительные рычаги в дипломатии".

Он добавил, что Украина рассматривает четкую позицию Германии относительно замороженных российских активов, которые в основном находятся на территории стран-членов Европейского Союза.

"Эти средства должны реально и полностью работать на защиту от агрессии России. Это справедливо. Это разумно. И это должно быть достижимым", - отметил Зеленский.

По мнению президента, важную роль должно играть настоящее сотрудничество между партнерами. Отдельно президент отметил, что в оборонном производстве делается максимум, чтобы украинские оборонные технологии шли на опережение и приносили украинским воинам практические результаты на поле боя.

"В Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами с Германией", - сказал Зеленький.

Он добавил, что Германия является крупнейшим торговым партнером Украины в Европе.

Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, украинская энергетическая система оказалась на грани коллапса из-за постоянных российских воздушных ударов.

Предполагается, что российские массированные удары могут полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада, где сейчас производится большая часть электроэнергии Украины, что фактически разделит страну на две части и приведет к блэкауту на Востоке.

