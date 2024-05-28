Известно, что нынешние возможности позволяют получать из европейской энергосистемы до 1,7 гигаватта мощности.

Вследствие ракетных атак со стороны российских оккупационных войск в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей. Это около 40% от имеющихся в системе, рассказал член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Какие это имеет последствия, легко представить. Давайте предположим, что на 40% уменьшились поставки автомобильного топлива или продуктов питания. Повлияет ли это на соответствующие рынки? Легко предсказать, что возникнет дефицит этих продуктов, ажиотажный спрос, рост цен и тому подобное. Именно так сегодня выглядит рынок электроэнергии", – пояснил он в интервью изданию "Апостроф".

Отмечается, что весной россияне концентрировали атаки на уничтожении маневровых мощностей, которые покрывают пики потребления. По состоянию на сейчас в энергосистеме Украины не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или полностью разрушена.

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"Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают. Все это приводит к значительному дефициту мощности в системе. В первую очередь из-за недостатка производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Традиционно ТЭС производят около 30% электроэнергии. Сейчас же их доля едва достигает 5%", – добавил Бойко.

В то же время он отметил, что в Украине работают атомные станции. Но на теплое время года приходится ремонтная кампания атомных электроблоков.

"Гидроэлектростанции хотя и пострадали, но все же сохранили работоспособность и продолжают производить электроэнергию. Сегодня также очень спасают солнечные станции, которых в свое время у нас построили даже с излишками, и при нормальных условиях работы энергосистемы их приходилось ограничивать в выдаче мощности в сеть. Теперь вся эта мощность в системе потребляется и позволяет несколько смягчить последствия вражеских обстрелов", – продолжил член наблюдательного совета "Укрэнерго".

Поскольку сейчас наблюдается длинный световой день, утренний пик потребления света в значительной степени покрывают солнечные. Поэтому несколько часов в сутки удается работать без дефицита. Однако с вечерним пиком потребления ситуация несколько сложнее.

"Максимум потребления приходится на время, когда солнце уже садится (21-22 часа) и не может дать достаточно энергии. Поэтому вечером дефицит электроэнергии и, как следствие, ограничения ее потребления, являются более жесткими, чем утром. Кроме того, в нынешних условиях очень важным фактором стал импорт энергии из соседних стран. Нынешние возможности позволяют получать из европейской энергосистемы до 1,7 гигаватта мощности. И это позволяет по крайней мере частично покрывать недостаток энергии. Впрочем, полностью компенсировать дефицит таким образом невозможно. Ведь потеряно генерирующие мощности гораздо больше, чем 1,7 гигаватта", – констатировал Бойко.

Ситуация в энергосистеме Украины

Графики отключения света в Украине могут применяться не только летом, но и зимой. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что украинцы должны готовиться к возможным отключениям на бытовом уровне.

По его словам, на восстановление поврежденных электростанций уйдут не дни и не недели. Речь идет о месяцах, а восстановление некоторых энергоблоков восстановление займет годы.

В свою очередь, начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак подчеркнул, что летом ожидаются дефициты в энергосистеме. Пик может прийтись на июль.

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