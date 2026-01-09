Эксперт объяснил, как непогода влияет на отключение света в Украине

Длительные атаки во время морозов могут оставлять людей без тепла на часы.

Зимняя погода создает для энергосистемы Украины сразу несколько серьезных вызовов. Наиболее опасный фактор - метели и мокрый снег, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга.

"Есть две беды. Одна беда - это сам холод, а вторая беда - это метель и мокрый снег. Причем мокрый снег - это наиболее негативное явление, потому что физически обрываются линии", - сказал Харченко.

Из-за сложных погодных условий утром без электроснабжения остались около тысячи населенных пунктов, преимущественно небольшие поселки. Причина - массовые обрывы линий, до которых ремонтным бригадам сложно добраться из-за снежных заносов. Восстановление питания в таких условиях занимает значительно больше времени.

По словам эксперта, большинство обесточенных населенных пунктов в западных регионах должны вернуть электричество в течение суток-полутора. В то же время он предупреждает, что в случае, если непогода будет продолжаться, то новые обрывы неизбежны.

"Что касается мороза, то это, конечно, очень неприятно, но с точки зрения именно электроснабжения – это небольшая беда. Да, это увеличивает потребление. Но сейчас такая ситуация, что если добавится полчаса ограничений в определенных регионах, где холодно, думаю, что украинцы не очень это почувствуют. Поэтому холод не самая большая беда с точки зрения электроснабжения", - сказал Харченко.

В то же время он отмечает, что более серьезной проблемой морозы становятся в сочетании с длительными вражескими атаками с точки зрения отопления. Обстрелы, которые могут длиться более 10 часов, не позволяют энергетикам приступить к ликвидации последствий сразу после повреждения энергообъектов.

"Даже если повреждение незначительное и котельную можно быстро перезапустить, люди не могут работать, потому что атака продолжается", - рассказал специалист.

По его словам, в морозную погоду это может привести к критическим последствиям, когда за 6-8 часов без тепла старые дома или хрущевки быстро холодают, и жители начинают замерзать. В то же время отправлять работников на объекты во время обстрелов смертельно опасно.

В ночь на 9 января основной удар Российская Федерация нанесла по Киеву. В результате обстрелов в части города пропало отопление и горячая вода. Это произошло из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры столицы.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области остались без света. При этом полностью обесточен город Славутич.

Ночью россияне выпустили против Украины более 240 ударных дронов и 36 ракет морского и наземного базирования. В результате массированного удара существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также объекты генерации.

