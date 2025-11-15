С началом холодов российские оккупанты вновь взялись за уничтожение украинской критической инфраструктуре, включающей газовую инфраструктуру, электроподстанции, ТЭЦ, ГЭС и ТЭС. До конца осени остается две недели, а противник уже нанес десять ударов по энергетике, не учитывая практически ежедневные атаки в прифронтовых областях.
"Лишь с начала октября РФ выпустила по украинской энергосистеме более 150 ракет и свыше 2 тысяч беспилотников", - пишет BBC. Это привело к значительному падению генерации и разрушению систем распределения и передачи электроэнергии. В результате Украина была вынуждена вновь вернуться к графикам отключения света. Уже сейчас электроэнергии нет около 12 часов в сутки.
Кроме того, некоторые регионы и населенные пункты на востоке и северо-востоке страны оказались в еще более тяжелом положении и были вынуждены обходиться без электроснабжения несколько дней, а то и недель, пишет СМИ.
Новая тактика и стратегия России
Российские оккупанты бьют по инфраструктуре уже не так, как раньше. Сейчас РФ "сосредоточилась на попытках "оторвать" от объединенной энергосистемы отдельные ее части — прежде всего прифронтовые и пограничные области на востоке".
"Они постоянно меняют тактику. По моим подсчетам, это уже шестая тактика РФ. У нее два ключевых компонента: попытка нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и попытка отделить периферийные подсистемы, работа которых зависит от одной или двух электростанций", — заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
Еще одной опасностью является смена оружия для атаки. По одному энергообъекту оккупанты могут ударить большим количеством "Шахедов" и баллистическими ракетами.
Что будет дальше
Сообщается, что ближайшую зиму мы потенциально все же можем пройти без блэкаутов и "апокалипсиса". Хоть ситуация и непростая. Однако дефицит электроэнергии может сохраняться еще долго.
"Вероятнее всего, до весны 2026 года", - пишет СМИ.
В материале говорится, что украинским властям необходимо действовать быстро — обеспечить максимальный доступ к энергетическому оборудованию в Европе. В полном объеме и своевременно финансировать восстановление поврежденных объектов и максимально усиливать их защиту.
Что касается дефицита в энергосистеме, то его можно сократить, если экономно потреблять электроэнергию и увеличить ее импорт из Европы.
Ситуация в энергосистеме - что известно
Ранее УНИАН сообщал, почему Россия усилила атаки по Украине. Это является частью циничной тактики России, чтобы склонить украинцев к невыгодному им урегулированию, только бы прекратить войну.
Кроме того, мы также рассказывали, что АЭС готовятся к аварийным ситуациям. Были наработаны планы и сценарии восстановления генерации после вынужденного прекращения электроснабжения в результате вражеской атаки.