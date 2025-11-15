Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре.

С началом холодов российские оккупанты вновь взялись за уничтожение украинской критической инфраструктуре, включающей газовую инфраструктуру, электроподстанции, ТЭЦ, ГЭС и ТЭС. До конца осени остается две недели, а противник уже нанес десять ударов по энергетике, не учитывая практически ежедневные атаки в прифронтовых областях.

"Лишь с начала октября РФ выпустила по украинской энергосистеме более 150 ракет и свыше 2 тысяч беспилотников", - пишет BBC. Это привело к значительному падению генерации и разрушению систем распределения и передачи электроэнергии. В результате Украина была вынуждена вновь вернуться к графикам отключения света. Уже сейчас электроэнергии нет около 12 часов в сутки.

Кроме того, некоторые регионы и населенные пункты на востоке и северо-востоке страны оказались в еще более тяжелом положении и были вынуждены обходиться без электроснабжения несколько дней, а то и недель, пишет СМИ.

Новая тактика и стратегия России

Российские оккупанты бьют по инфраструктуре уже не так, как раньше. Сейчас РФ "сосредоточилась на попытках "оторвать" от объединенной энергосистемы отдельные ее части — прежде всего прифронтовые и пограничные области на востоке".

"Они постоянно меняют тактику. По моим подсчетам, это уже шестая тактика РФ. У нее два ключевых компонента: попытка нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и попытка отделить периферийные подсистемы, работа которых зависит от одной или двух электростанций", — заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Еще одной опасностью является смена оружия для атаки. По одному энергообъекту оккупанты могут ударить большим количеством "Шахедов" и баллистическими ракетами.

Что будет дальше

Сообщается, что ближайшую зиму мы потенциально все же можем пройти без блэкаутов и "апокалипсиса". Хоть ситуация и непростая. Однако дефицит электроэнергии может сохраняться еще долго.

"Вероятнее всего, до весны 2026 года", - пишет СМИ.

В материале говорится, что украинским властям необходимо действовать быстро — обеспечить максимальный доступ к энергетическому оборудованию в Европе. В полном объеме и своевременно финансировать восстановление поврежденных объектов и максимально усиливать их защиту.

Что касается дефицита в энергосистеме, то его можно сократить, если экономно потреблять электроэнергию и увеличить ее импорт из Европы.

Ситуация в энергосистеме - что известно

Ранее УНИАН сообщал, почему Россия усилила атаки по Украине. Это является частью циничной тактики России, чтобы склонить украинцев к невыгодному им урегулированию, только бы прекратить войну.

Кроме того, мы также рассказывали, что АЭС готовятся к аварийным ситуациям. Были наработаны планы и сценарии восстановления генерации после вынужденного прекращения электроснабжения в результате вражеской атаки.

