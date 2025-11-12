Ривненская АЭС по состоянию на 12 ноября не смогла восстановить возможность полноценно выдавать электроэнергию в энергосистему Украины.

На Ривненской АЭС наработаны планы и сценарии восстановления генерации после вынужденного прекращения электроснабжения в результате вражеской атаки. Об этом на брифинге заявил директор РАЭС Тарас Ткач, отвечая на вопрос УНИАН.

"Аварийная готовность предусматривает разработку планов и сценариев, по которым мы будем восстанавливать возможность генерировать электроэнергию. Они у нас были еще до полномасштабного вторжения, но не предусматривали исходным событием ракетно-пушечные атаки", - отметил Ткач.

По его словам, персонал станции, который управляет энергоблоком, проходит регулярные тренировки на тренажере, на котором симулируются события, происходящие в реальном энергоблоке во время чрезвычайной ситуации.

"Туда закладываются сценарии, связанные с потерей источников внешнего электроснабжения, с потерей возможности выдачи мощности (в энергосистему, - УНИАН) и процессами, которые из-за этого могут происходить в энергоблоке", - отметил Ткач.

Он добавил, что в наработке планов помогают международные партнеры, в частности правительство США. Директор сказал:

"У нас было большое совещание, в котором принимали участие американская сторона, гидротепловая генерация, АЭС, "Укрэнерго", где рассматривали все возможные сценарии, включая блэкауты и разделение энергосистемы на части и то, как мы будем разгружать энергоблоки и поднимать энергосистему (в случае внештатной ситуации, - УНИАН). Надеюсь, что этого не произойдет, но мы готовимся, прорабатываем сценарии".

На вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы восстановить работу блока АЭС после прекращения работы, Ткач отметил, что бывают разные обстоятельства. После завершения планового ремонта работу блока можно восстановить за часы, но если реактор был остановлен аварийно - например, в результате атаки РФ - то для восстановления может понадобиться сутки и более.

"Если мы остановили реактор с применением аварийной защиты, то у нас есть определенные процедуры по восстановлению его и выводу на минимально контролируемый уровень мощности. Тогда это (полноценное восстановление работы блока, - УНИАН) будет занимать ориентировочно сутки. Если же мы потеряли внешнее питание станции и были вынуждены расхолодить наши реакторы - это еще больше времени... Поэтому критически важно сохранять постоянно внешнее энергоснабжение", - подытожил руководитель станции.

Он также добавил, что Ривненская АЭС по состоянию на 12 ноября не смогла восстановить возможность полноценно выдавать электроэнергию в энергосистему Украины.

Атаки РФ на украинскую энергетику

С начала осени враг активизировал атаки на энергосистему нашего государства. В ночь на 11 ноября оккупационные войска РФ нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА, что привело к пожарам на нескольких энергообъектах. Также было повреждено железнодорожное депо.

Из-за вражеских атак энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений, в том числе и населения.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев ожидает, что в ближайшие недели объем отключений может сократиться до двух очередей при условии отсутствия новых обстрелов.

