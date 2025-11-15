Это центральный элемент стратегии России, направленной на терроризирование украинского населения и подрыв морального духа общества.

Россия усиливает свои атаки на Украину, несмотря на настойчивые заявления о готовности к мирным переговорам. Как пишет Independent, это является частью циничной тактики России, чтобы склонить украинцев к невыгодному им урегулированию, только бы прекратить войну.

Москва отрицает нанесение ударов по гражданским объектам, а Министерство обороны России после масштабной атаки на Киев заявило, что оно провело ночной удар по "военно-промышленным и энергетическим объектам" Украины.

Тем не менее, аналитики обвиняют Россию в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре с целью подрыва морального духа населения.

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), заявила, что "систематические" удары по гражданской инфраструктуре являются "центральным элементом" стратегии России, "направленной на терроризирование украинского населения и подрыв морального духа общества":

"В основе лежит расчет, что уставшее от войны общество, подвергающееся постоянным атакам, может оказать давление на правительство, чтобы оно приняло практически любое урегулирование, обещающее прекращение военных действий".

Однако, подчеркнула она, до сих пор эта стратегия оказалась неэффективной, поскольку украинцы продемонстрировали замечательную стойкость и решимость перед лицом продолжающейся агрессии".

Россия уничтожает украинскую энергетику в преддверии зимы

Как отмечает издание, миллионы украинцев столкнутся с одной из самых суровых зим за последние годы. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) предупредила в пятницу, что люди, чьи средства к существованию были уничтожены войной, вступают в зиму "без финансовой подушки безопасности", которая могла бы обеспечить их существование.

"Почти четыре года конфликта истощили ресурсы людей. Многие семьи вступают в эту зиму без финансовой подушки безопасности — семь из десяти человек заявили, что у них не осталось сбережений… Мы оказываем поддержку людям уже несколько лет, но наши ресурсы также иссякают. Масштаб потребностей ошеломляет, и с каждым днем эти потребности только растут", — сказал Хайме Вах, заместитель главы делегации МФОКК в Украине.

Кейр Джайлс, сотрудник программы по России и Евразии в Чатем-Хаусе, заявил газете The Independent, что атаки Москвы направлены на то, чтобы "причинить максимально возможное страдание и боль гражданскому населению".

"Этот принцип мы видели в Сирии, в Чечне и в бесчисленных других войнах Москвы, которые велись на протяжении десятилетий и столетий", — сказал он.

Джайлс сказал, что Украина стала "жертвой попыток России деморализовать своих жертв с помощью бесчеловечных действий":

"Именно по этой причине осуществляются атаки на роддомы и детские сады, нацеленные на самых уязвимых членов общества, а также систематические пытки украинских военных и гражданских пленных — без какой-либо объективной цели, кроме преднамеренной и демонстративной жестокости".

Российские атаки - последние новости

Россия ночью атаковала Украину 430 беспилотниками и 19 ракетами, главным направлением удара был Киев. Повреждены 30 домов во всех районах столицы.

Вечером мэр столицы Виталий Кличко заявил, что до 36 увеличилось количество пострадавших вследствие ночной атаки РФ на Киев. Шесть человек находятся в стационарах, из них пять - в тяжелом состоянии. Погибли 7 человек.

Кроме того, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

