Война в Иране ударила по богатейшему 'газовому государству' мира, – СМИ

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение экономики Катара на 8,6% .

Из-за регионального конфликта и блокады Ормузского пролива Катар фактически лишился возможности экспортировать свой главный ресурс – сжиженный природный газ. Об этом сообщает Adverul.

С февраля морское движение через пролив, по которому идет почти весь катарский газ, фактически заблокировано. Промышленный город Рас-Лаффан – сердце газодобычи страны – сократил работу после ракетных и дронных ударов, которые приписывают Ирану. Производственные мощности упали примерно на 17%, как говорится в материале.

Государственная компания QatarEnergy признала, что не справляется с международными контрактами. По оценкам аналитиков, убытки с начала морской блокады исчисляются миллиардами долларов, по имеющимся данным.

Катар десятилетиями строил свое богатство на Северном месторождении – крупнейшем в мире залеже природного газа. Первый крупный танкер отправился в Японию в 1996 году, а затем доходы от газа профинансировали метро, новые города вроде Лусайля и даже чемпионат мира по футболу 2022 года. По мнению аналитиков, у Катара нет альтернативы Ормузу – это единственный выход к морю.

На бытовом уровне последствия тоже ощутимы: 90% продуктов в стране – импортные, и сейчас их приходится завозить авиарейсами или через Саудовскую Аравию. Туристов на рынке Сук Вакиф и в Лусаиле стало заметно меньше. Правительство ввело субсидии, чтобы сдержать рост цен.

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение экономики Катара на 8,6% в этом году с возможным восстановлением в 2027-м.

Впрочем, экономисты предупреждают, что чем дольше продлится блокада, тем сложнее будет и газовой отрасли, и планам по развитию нового, диверсифицированного Катара.

Разблокировка стратегического пролива

Ранее УНИАН писал, что блокада Ормузского пролива со стороны Ирана заставила НАТО обсуждать возможную военную миссию для защиты коммерческих судов. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, поэтому его перекрытие уже влияет на цены энергоносителей и мировую экономику.

В НАТО пока нет единой позиции: часть стран поддерживает операцию, а другие, в частности Испания, не хотят втягивания Альянса в новый конфликт на Ближнем Востоке. Окончательно вопрос могут вынести на саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля.

