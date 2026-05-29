США ввели новые санкции против Ирана из-за торговли нефтью

США ввели новый пакет санкций против Ирана, связанный с торговлей нефтью. Под ограничения попали восемь судов, транспортирующих иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки, а также более 15 компаний в разных странах, сообщает Reuters.

По данным Минфина США, часть этих структур связана с инфраструктурой, которую используют иранские военные для экспорта нефти и закупок за рубежом.

"Мы не позволим иранскому правительству увеличивать доходы от нефти с целью восстановления вооруженных сил и военного потенциала", – заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

В Вашингтоне заявили, что не позволят Ирану наращивать доходы от нефти для развития военного потенциала.

Переговорный процесс между США и Ираном

Ранее издание Axios сообщило, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме "о взаимопонимании относительно продления прекращения огня и начала переговоров по ядерной программе Ирана". Но американский президент Дональд Трамп пока не дал окончательного согласия.

Согласно официальному заявлению Центрального командования, во время проведения переговорного процесса США нанесли новые авиаудары по югу Ирана – вблизи портового города Бандар-Аббас. Под удар попали ракетные объекты и катера, которые, по данным американских военных, пытались заложить мины. Военные США назвали атаку "самообороной".

