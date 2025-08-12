Риск введения новых санкций США против РФ уменьшился.

Цены на нефть в начале торговой сессии 12 августа выросли на фоне продления на 90 дней торгового перемирия между США и Китаем, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, до 66,90 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 24 цента, до 64,20 долларов за бочку.

11 августа президент США Дональд Трамп продлил торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней.

"Это породило надежду на то, что между двумя крупнейшими экономиками мира может быть достигнуто соглашение, которое позволит избежать фактического торгового эмбарго между ними", - отмечает издание и добавляет, что американские пошлины рискуют замедлить экономический рост, что, в свою очередь, может привести к уменьшению спроса на топливо.

По словам старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Приянки Сачдевы, росту цен на нефть также способствовали ожидания снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США в сентябре.

Журналисты напоминают, что снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на нефть.

Кроме этого на стоимость "черного золота" будет иметь влияние и результат встречи Трампа и Владимира Путина по урегулированию российско-украинской войны.

"Любое мирное соглашение между Россией и Украиной положит конец риску перебоев в поставках российской нефти, который нависает над рынком", - написал в своей записке старший сырьевой стратег ANZ Дэниел Хайнс.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп угрожал ввести новые санкции в отношении РФ и констатирует, что риск введения санкций уменьшился накануне встречи Трампа и Путина 15 августа.

Цены на нефть и торговое перемирие США и Китая

11 августа цены на нефть продолжили падение на фоне ожидания инвесторами отмены санкций, которые ограничивают поставки российской нефти на международные рынки.

Вместе с тем, 11 августа президент США Дональд Трамп объявил о продлении торгового перемирия с Китаем на 90 дней. Это решение предотвратило введение взаимных высоких пошлин на товары, что окажет положительное влияние на экономический рост и, соответственно, потребление топлива.

