По оценкам экспертов, к 2050 году спрос на нефть и газ вырастет на 100 миллиардов баррелей.

Ведущие мировые нефтяные компании активизируют поиск новых запасов "черного золота" и газа вместо инвестиций в возобновляемые источники энергии, надеясь на увеличение спроса на ископаемое топливо в ближайшие десятилетия, сообщает Financinal Times.

Отмечается, что британская нефтегазовая компания BP объявила в феврале о резком увеличении инвестиции в нефть и газ. Компания планирует пробурить 40 разведочных скважин в течение следующих трех лет.

Chevron также меняет энергетический курс. Главный исполнительный директор компании Майк Вирт заявил, что он "не удовлетворен результатами разведки за последние несколько лет". В мае он отметил, что компания расширила свой "трубопровод будущих возможностей", проведя геологоразведку на 11 миллионах акров (примерно 44515 квадратных километрах).

ExxonMobil также активизирует поиски дополнительных баррелей. Издание отмечает, что на этой неделе компания подписала соглашение об изучении четырех морских блоков в Ливии и готовится возобновить геологоразведку в Тринидаде и Тобаго после двадцатилетнего перерыва. Объясняя эти шаги исполнительный директор Exxon Даррен Вудс, сказал, что разведка - это "беговая дорожка, на которой мы должны оставаться".

Компании TotalEnergies и Shell также настроены искать новые запасы. Исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что французская энергетическая компания "перезагрузила портфель разведывательных работ", получив новые разрешения в США, Малайзии, Индонезии и Алжире. Главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван пообещал "несколько захватывающих скважин" в следующие 6-12 месяцев.

В то же время, руководитель отдела анализа в сфере разведки и добычи в компании Wood Mackenzie Маккей Фрейзер несколько приземлил планы нефтяных гигантов.

"Если взглянуть на их годовые отчеты, то кажется, что они имеют лицензии на целые страны, но на самом деле перспективных участков, готовых к бурению, гораздо меньше и они находятся далеко друг от друга", - подчеркнул эксперт.

Энергетическая консалтинговая компания прогнозирует, что к 2050 году мир потребует более 100 миллиардов дополнительных баррелей нефти и газа, поскольку переход на возобновляемые источники энергии оказался длиннее, чем ожидалось.

В начале июля ОПЕК прогнозировал, что к 2050 году нефтяная эра не завершится. Наоборот, эксперты картеля ожидают увеличения мирового спроса на "черное золото".

Вместе с тем, аналитики ожидают, что уже к концу года стоимость "черного золота" упадет ниже 60 долларов за баррель из-за увеличения предложения на рынке.

В то же время, США в начале июля 2025 года заявляли о планах уменьшить нефтедобычу из-за удешевления "черного золота". Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключал увеличения нефтедобычи для принуждения РФ к переговорам.

