Аналитики прогнозируют, что в случае провала американо-российских переговоров по завершению российско-украинской войны цены на нефть вернутся к росту.

Цены на нефть в понедельник, 11 августа, продолжили падение на фоне ожидания инвесторами отмены санкций, ограничивающих поставки российской нефти на международные рынки сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 33 цента, до 66,26 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились на 39 центов, до 63,49 доллара за баррель.

Издание отмечают, что подпитал ожидания о возможной отмене санкций, ограничивающих экспорт российской нефти на мировые рынки, президент США Дональд Трамп своим заявлением о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Кроме этого, тянут нефтяные цены вниз и новые импортные пошлины США для десятков стран мира, которые вступят в силу 14 августа. Ожидается, что они будут способствовать росту инфляции и снижению экономической активности, а, соответственно, и спроса на топливо.

В то же время, аналитики отмечают, что новый провал переговоров о завершении российско-украинской войны может развернуть цены на нефть вверх.

"Если мирные переговоры сорвутся и война затянется, рынок может быстро развернуться к "бычьей" позиции, что потенциально может спровоцировать резкий рост цен на нефть", - добавила основательница исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Цены на нефть и российско-американские переговоры

Цены на нефть снижались по итогам торговых сессий на прошлой неделе. 8 августа стало известно, что стоимость "черного золота" претерпела самое продолжительное падение с 2021 года.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что нефть может стоить еще дешевле. Между тем, американский лидер анонсировал российско-американские переговоры 15 августа на Аляске. Их результаты, вероятно, окажут влияние на котировки "черного золота".

