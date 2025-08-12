Дональд Трамп отложил введение новых пошлин в отношении крупнейшего мирового экспортера еще на 90 дней.

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие в торговой войне с Китаем еще на 90 дней. Американский лидер заявил, что Пекин "хорошо ведет себя" в вопросах торговли.

Газета Financial Times пишет, что Вашингтон готов ослабить некоторые ограничения на экспорт полупроводников, что является ключевым требованием Китая, и подняли вопрос о возможности проведения саммита между Трампом и Си Цзиньпином.

FT сообщила, что Трамп разрешил Nvidia и AMD экспортировать в Китай более совершенные чипы в обмен на плату, что вызвало тревогу у некоторых сторонников жесткой линии в вопросах национальной безопасности в правительстве.

Видео дня

Президент США также объявил, что не будет вводить пошлины на золото.

Несмотря на перемирие, по-прежнему действуют дополнительные 30%-ые пошлины на китайский импорт в дополнение к пошлинам, которые действовали, когда он вступил в должность. Экономисты предупреждают, что пошлины в отношении третьего по величине торгового партнера США по-прежнему могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста.

Относительное затишье в экономических отношениях между странами наступило после того, как Трамп заключил ряд соглашений о снижении пошлин с крупными торговыми партнерами, включая ЕС и Японию, но наложил высокие пошлины на других, как Индия и Бразилия после того, как не смог с ними договориться.

Пошлины Трампа - последние новости

11 июня стало известно, что США и Китай договорились о завершении торговой войны. Договоренности предусматривают, что Пекин будет поставлять в США редкоземельные минералы, а Вашингтон позволят китайским студентам учиться в своих колледжах и университетах.

Позже президент США Дональд Трамп не исключил введения 25% пошлин на китайские товары из-за закупки российской нефти. Он также не исключил объявления новых санкций для давления на Россию, чтобы она прекратила российско-украинскую войну.

29 июля министр торговли США Говард Лутник назвал вполне вероятным продление торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: