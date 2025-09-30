Некоторые обозреватели ожидают снижения цены на нефть до 50 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 30 сентября продолжили падение на фоне согласования Израилем и США плана прекращения войны в Газе, сообщает Bloomberg.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:44 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 71 цент, до 66,38 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 70 центов, до 62,75 доллара за баррель. Оба нефтяных эталона завершили торговую сессию 29 сентября рекордным с 1 августа падением.

Вечером 29 сентября на пресс-конференции президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что согласовали план прекращения войны в Газе из 20 пунктов, который предусматривает, в частности, что ХАМАС не будет участвовать в управлении территорией.

Впрочем, издание отмечает, что перспективы мира остаются неясными, а Трамп уже предупредил боевиков, что США поддержат операцию по их уничтожению, если они не согласятся на мирный план.

Способствует падению цен и ожидаемое очередное повышение добычи нефти странами ОПЕК+. По данным источников Bloomberg, на встрече 5 октября картель согласует увеличение добычи на 137 тысяч баррелей в ноябре.

Кроме этого, потенциальный риск прекращения работы правительственных учреждений в США вызывает беспокойство относительно спроса на нефть и топливо, отмечают аналитики ANZ, и, соответственно, способствует снижению цен на нефть, отмечает Reuters.

Демократы и республиканцы в Конгрессе США пока не договорились относительно временного бюджета. Если переговоры провалятся до 1 октября, то американские государственные органы приостановят работу из-за отсутствия финансирования, а сотни тысяч их работников отправляются в отпуск. Обычно шатдаун не предусматривает приостановления работы организаций и институтов, которые важны для безопасности государства.

Reuters отмечает, что в течение последних недель нефтяной рынок остается осторожным, балансируя между рисками для поставок сырья на фоне атак украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру и опасениями относительно избыточного предложения и слабого спроса.

Вместе с тем, по данным Международного энергетического агентства, возвращение незадействованных баррелей из ОПЕК+, а также поставки со стороны производителей за пределами группы, как ожидается, приведет к рекордному избытку нефти на рынке в 2026 году. Некоторые обозреватели рынка считают, что цена нефти Brent упадет до 50 долларов за баррель, отмечает Bloomberg.

Цены на нефть и удары украинских дронов по инфраструктуре РФ

Цены на нефть утром 29 сентября снижались на фоне возобновления экспорта нефти из Ирака в Турцию и ожидания нового увеличения добычи нефти странами-членами ОПЕК+.

Украинские беспилотные санкции в отношении РФ сдерживают котировки от большего падения. 27 сентября беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Источник УНИАН в спецслужбе отмечает, что транспортировка нефти через эту НПС в результате атаки была приостановлена.

В ночь на 26 сентября беспилотники ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России, в результате чего возник пожар на одной из установок.

