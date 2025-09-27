Произошло попадание в насосную станцию с последующим горением.

Беспилотники остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Как сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины, в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово".

Отмечается, что эта НПС находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия. Поражение подтвердил глава Чувашской Республики Олег Николаев, который также сообщил, что работа станции была временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Кроме того, из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Так, транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул источник в СБУ.

Удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии - что известно

Как сообщалось, ранее удар беспилотников по нефтеперекачивающей станции в Чувашии подтвердили местные власти. Глава республики Олег Николаев сообщил, что утром 27 сентября украинский беспилотник нанес удар по станции.

По его данным, нефтеперекачивающей станции был нанесен незначительный ущерб, однако ее работа была приостановлена. Николаев также отметил, что угрозы для населения и пострадавших нет.

