Вырастут ли цены на газ для населения: эксперт объяснил, как война в Иране отразится на Украине

Цена на нефть на уровне около 90 долларов за баррель означает дополнительные потери для экономики Украины.

После начала военной кампании на Ближнем Востоке газ в Европе резко подорожал. Это уже создает риски для Украины в виде роста тарифов, ускорения инфляции и подорожания продуктов.

Об этом говорится в статье УНИАН. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что в случае сохранения цен на текущем уровне Украина будет вынуждена повысить тарифы на газ для населения, чтобы компенсировать расходы бюджета.

По оценкам эксперта, цена на нефть на уровне около 90 долл. за баррель означает дополнительные потери для отечественной экономики в 2,7 млрд долл., или 1-1,5% ВВП. Инфляция при этом вырастет на дополнительные 2,2%.

"Еще где-то 2,5% – это косвенное влияние из-за роста стоимости поставок товаров, роста стоимости урожая из-за роста себестоимости, что будет закладываться в цену продукции", – сказал эксперт.

В то же время больше всего подорожание коснется аграрной продукции. Все из-за роста цен на удобрения и дизельное топливо, которые составляют до 35-40% себестоимости.

"Это происходило в самый неподходящий момент – когда у аграриев идет посевная. Даже если цены на нефть и топливо откатятся назад, у них будет высокая себестоимость продукции, и они будут пытаться реализовать ее по высоким ценам", – отметил Шевчишин.

Кроме того, еще одним негативным последствием стали резкие валютные колебания. Доллар и евро неоднократно устанавливали рекорды по отношению к гривне. Впрочем, по словам аналитика, худший период для гривни на валютном рынке уже позади:

"Главную пиковую нагрузку из-за ажиотажа мы уже прошли в марте, когда курс гривни к доллару превысил отметку 44 гривни за доллар. Бизнесы и сети уже переключились на новые цены".

При этом аналитик обращает внимание, что даже в случае возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив не стоит надеяться на возвращение старых цен на все, что успело подорожать.

"Импульс был задан. Проблематика аграриев, которые зашли с высокими ценами, уже будет переноситься. Цены перевозчиков уже в кассе. Никто не будет снижать стоимость проезда. Пусть это не будет 2,2%, но условные 1,5% это добавит к годовой инфляции", – пояснил Шевчишин.

Несмотря на это, даже при самом пессимистичном сценарии длительного конфликта аналитик не верит, что цена на нефть надолго задержится на отметке в 200 долларов за баррель, ведь это будет означать глобальный экономический кризис.

"Даже при цене 100–110 долларов мы видим шок в странах Азии. Если мы поднимаем планку до 200 долларов, то это означает, что мировая экономика переходит в глобальный долгосрочный кризис. И в этом кризисе страдают все: и США, и Европа, и Китай. Конечно, это затронет и Украину", – добавил эксперт.

Война в Иране и Украина – последние новости

Газета The Guardian писала, что с каждой неделей войны в Иране и Украине все больше переплетаются. Некоторые аналитики считают, что два конфликта начинают сливаться. Блокировка Ормузского пролива Тегераном вызвала скачок цен на нефть и газ, что только на руку России. Для Кремля эта ситуация стала своеобразным спасательным кругом, поскольку его экономика испытывала все большее давление.

Финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине будет демонстрировать постепенный рост и может достичь уровня около 45 гривень уже к концу лета – сентябрю 2026 года.

Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины на 2026 год с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в прошлом году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.

