Войны в Украине и Иране становятся все более взаимосвязанными, – The Guardian

В частности, блокада Ормузского пролива сыграла на руку России.

С каждой неделей войны в Иране и Украине все больше переплетаются. Некоторые аналитики считают, что два конфликта начинают сливаться, пишет The Guardian.

Сейчас трудно предсказать, как эти войны повлияют друг на друга. Однако их взаимосвязь расширяет зону нестабильности, охватывающую Европу и Ближний Восток, говорится в материале.

Для Украины эта связь не является новой, ведь еще в 2022 году Россия начала использовать иранские дроны типа "Шахед" для ударов по Украине. Но теперь Москва, как сообщается, предоставляет Ирану разведывательные данные. Связь между двумя войнами закрепило и турне президента Владимира Зеленского по странам Персидского залива, где он заключил соглашения о сотрудничестве с рядом стран, отметил автор.

Кроме того, войны связаны и из-за ситуации на энергетических рынках. Последствия атаки на Иран и последующая блокировка Ормузского пролива Тегераном вызвали скачок цен на нефть и газ, что только на руку России. Для Кремля эта ситуация стала своеобразным спасательным кругом, поскольку его экономика испытывала все большее давление. Для стабилизации рынка США ослабили некоторые санкции, и теперь азиатские страны стоят в очереди за российской нефтью. В попытке ограничить доходы России Украина в последние дни усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре.

"Конфликты стали настолько взаимосвязанными, что то, что происходит на одном театре военных действий, теперь оказывает ощутимое влияние на другой – этот факт подчеркивают европейские государства, стремящиеся избежать втягивания в спираль конфликта на Ближнем Востоке", – добавляет издание.

Несмотря на то, что в администрации Трампа неохотно признают эту связь, Вашингтон продолжает давать Москве преференции. Штаты ослабили санкции, разрешили российским поставкам нарушать американскую блокаду Кубы – и все это несмотря на появление все более убедительных доказательств того, что РФ оказывает Ирану помощь в войне на Ближнем Востоке.

При этом есть признаки того, что США оказывают большее давление на Украину за ее атаки на российские нефтяные объекты, поддерживающие высокую цену на нефть, чем на Москву за поставки летального оружия Ирану. Более того, Трамп угрожал прекратить поставки оружия Украине, если европейские союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Украина продает свой опыт в борьбе с "Шахедами"

Украина кровью добыла опыт в противодействии ударным дронам типа "Шахед". Автор отметил, что Киев продает странам Ближнего Востока не только дроны-перехватчики, но и морские дроны, системы РЭБ и программное обеспечение.

Руководительница "Форума Украины" в аналитическом центре "Чатэм-Хаус" Орыся Луцевич подчеркнула, что это также дает стране большее влияние на Вашингтон и является ответом на упреки Трампа о том, что у Киева нет козырей в войне с Россией.

"Украина пытается показать, что наши козыри заключаются в том, что мы являемся очень крепкой, гибкой, быстро адаптирующейся и производственной экономикой, которая может как защищаться от России, так и защищать другие страны благодаря продаже систем вооружения", – пояснила Луцевич.

Налаженные оборонные отношения со странами Персидского залива также могут стать важным источником финансирования для украинской оборонной промышленности на фоне блокирования кредита ЕС Венгрией, добавила Луцевич.

Уильям Спаниэл, доцент кафедры политологии Питтсбургского университета, говорит, что войны в Украине и на Ближнем Востоке еще далеки от того, чтобы перерасти в мировую войну, "но это еще больше связывает результаты на поле боя, и это будет иметь долгосрочные последствия для того, как распределяются линии фронта".

