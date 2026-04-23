АЗС снижают цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо в четверг

Премиальный бензин 95-го сорта за сутки в среднем подешевел на 51 копейку.

Средние цены на топливо на АЗС в предпоследний рабочий день недели в основном продолжили снижаться. При этом стоимость обычного бензина марки А-95 не изменилась, как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что средняя стоимость премиального 95-го бензина на АЗС 23 апреля снизилась на 51 копейку – до 75,79 грн/л. Дизельное топливо "похудело" еще на 17 копеек – до 88,21 грн/л. Средняя стоимость автогаза в предпоследний рабочий день недели снизилась на 1 копейку – до 48,91 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего бензин марки А-95 продают в сети Brent Oil. Здесь средняя цена – 66,85 грн/л. Самый дорогой 95-й ждет водителей в сети "Рур групп" – 76,49 гривни за литр.

Видео дня

Средние цены на других АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG – 75,90 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,97 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего в предпоследний рабочий день недели дизелем заправляют в "БРСМ – Нафта". Стоимость топлива на стелах АЗС сети – 86,67 гривни за литр. Дороже всего дизельное топливо продают в сети Grand Petrol – 91,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 88,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего газ 23 апреля продают в сети "Авантаж7" по 46,95 гривни за литр, а дороже всего в сети Motto – 52,98 гривни за литр

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,30 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на бензин в Украине – последние новости

22 апреля цены на топливо на АЗС продолжили снижение. Больше всего подешевело дизельное топливо, опустившись ниже 90 гривень за литр.

Профильное издание Enkorr отмечало, что дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от ситуации на внешних рынках. В случае стабилизации или дальнейшего снижения цен на газ и котировок газойля большинство сетей будет вынуждено продолжить снижение цен.

Вас также могут заинтересовать новости: