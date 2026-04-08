Бензин и дизель подешевеют на 15 гривень, но не скоро: эксперт о новых ценах на АЗС

Дмитрий Леушкин отметил, что динамика цен на АЗС будет зависеть от результатов переговоров о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в ближайшие две недели снижаться не будут, несмотря на падение мировых цен на нефть и котировок газойля. Однако со временем они подешевеют на 15 гривень при условии достижения мира на Ближнем Востоке и полноценного возобновления судоходства по Ормузскому проливу, прогнозирует основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Если эти котировки на газойл останутся, то это те цены, которые устраивают всех", – отметил эксперт.

Он пояснил, что входная цена на дизельное топливо на границе ожидается на уровне 77-79 гривень за литр, но отметил, что оптовые цены будут снижаться постепенно, поскольку трейдеры покупали ресурс по более высоким ценам и пытаются его продать максимально дорого.

"Плюс 15 гривень – это, грубо говоря, 94 гривни за литр, но 93 тоже устроят ОККО и WOG. Соответственно, "Укрнафта" – где-то около 87 грн/л, но они могут еще на гривню повысить цену", – подчеркнул Леушкин.

Оптовая цена на бензин, по прогнозам эксперта, упадет до 60-63 гривень за литр. Это означает, что на премиальных сетях литр бензина будет стоить 70-73 гривни, а на остальных АЗС – 65-68 гривень.

До обвала мировых цен на нефть и снижения котировок газойля планировалось, что "Укрнафта" сегодня повысит цены на дизельное топливо на 3 гривни, а сети ОККО и WOG – на 2 гривни. Однако вместо этого дизель в сети госкомпании подешевел на 1 гривню.

"Все этого ждали. Все это понимали. В итоге случилось то, что случилось. ОККО и WOG сделали фальстарт, повысив цену на 2 гривни. За ними последовали другие сети. Но потом увидели, что "Укрнафта" не дорожает, а снизила цену еще на гривню. И ОККО и WOG после этого подешевели на гривню", – рассказал эксперт.

Он добавил, что сети таким образом оправдали ожидания премьер-министра Юлии Свириденко относительно снижения цен на топливо, учитывая падение цен на нефть.

"Вот они и снизили цены: сначала подняли цену на 2 гривни, а потом на гривню снизили, но завершили все снижением", – отметил эксперт.

По словам Леушкина, дальнейшая ценовая динамика на украинских АЗС будет зависеть от результатов переговоров о завершении войны на Ближнем Востоке. Если судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено, а в Иране воцарится мир, то, по прогнозам эксперта, цены на нефть могут снизиться в ближайшем будущем до около 70 долларов.

"Если и будет дальнейшее падение цен, то это разве что летом, поскольку странам Персидского залива нужно восстановить инфраструктуру, возобновить потоки, перефрахтовать суда. Китай будет закупать, то есть будет повышенный спрос. Поэтому даже если Ормузский пролив откроют, в ближайшие три месяца цены будут около 70 долларов за баррель", – прогнозирует эксперт.

В Украине, в случае реализации такого сценария, в течение месяца-полутора стоимость дизеля на премиальных АЗС может снизиться до примерно 75 гривень за литр, а бензина – на 15 гривень, до около 60 гривень. Соответственно, в обычных сетях стоимость топлива будет примерно на 5 гривень ниже.

Цены на нефть после объявления о прекращении войны на Ближнем Востоке обвалились. Стоимость нефти марки Brent с начала торгов 8 апреля упала более чем на 15 долларов – до 94,14 доллара за баррель. Также снизились котировки газойля, которые влияют на стоимость дизельного топлива.

После обвала цен на нефть премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что "Укрнафта" уже снизила стоимость дизельного топлива на 1 гривню и ожидает, что другие сети последуют примеру госкомпании.

