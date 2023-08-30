Бензин А-95 на заправках SOCAR подорожал еще на 1 грн, достигнув отметки почти 57 грн за литр.

Некоторые сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизель в Украине почти ежедневно.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", больше всего – на 2 грн/л – "пятерка" подорожала на АЗС небольшой сети VostokGaz, до 50,89 грн за литр.

Крупная сеть АЗС SOCAR добавила по одной гривне на литр бензина А-95, премиальной "пятерки" с улучшенными показателями качества и на дизтопливо – до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

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Сети заправок ОККО и WOG цену на А-95 со вчерашнего дня не меняли, она составляет 54,99 грн за литр. Эти сети оставили на вчерашнем уровне также и цены на А-95 + и дизтопливо: 56,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно.

В то же время на станции сети Neftek бензин А-95 подешевел на две гривни – до 52,49 грн/л. подешевело на 2 грн/л в этой сети и ДТ - до 55,49 грн/л соответственно.

Сети "БРСМ-Нафта", Prime, VST и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-2 грн/л.

В целом, в период с 29 по 30 августа средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 4 копейки и составила 52,95 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2 копейки — до 54,99 грн/л, а литр дизельного топлива — на 6 копеек, до 52,5 грн/л.

В свою очередь, дизтопливо в целом подорожало в среднем от 31 копейки до 2 грн за литр.

Эксперты Консалтинговой группе "А-95" считают, что розничные цены на нефтепродукты имеют потенциал для дальнейшего роста, поскольку их динамика значительно отстает от темпов роста оптовых цен.

Что происходит с ценами на топливо

После тотального подорожания горючего, по состоянию на середину августа, заправить полный бак машины обойдется 2400 грн (при среднем объеме 45 литров), что уже превышает сумму минимальной пенсии в Украине (2093 грн).

По мнению украинских экспертов, из-за роста мировых цен на нефть и возвращения довоенного налогообложения горючего, цены на бензин и дизель будут расти в течение всего августа. В случае повышения мировых цен на нефть до 90 долларов за баррель, цена горючего на АЗС может достичь 60 гривен за литр.

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