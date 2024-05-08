Изначально это украинское шоу, но россияне хотят снимать его сами в нарушение авторских прав.

Россияне собрались снимать тревел-шоу "Орел и Решка" на оккупированной территории Украины. Создательница шоу, украинский продюсер Нателла Крапивина в комментарии "Дождю" пообещала подать в суд, если съемки действительно стартуют.

О планах снимать новые серии "Орла и Решки" объявила российская блогерша Настя Ивлеева, которая была ведущей шоу в прошлом. Однако законных прав на новые съемки у нее нет, говорит Крапивина.

"Если она попробует использовать бренд или некие основные элементы "Орла и Решки", я привлеку ее к судам в Европе, так как мой бренд защищен по всему миру, я немало средств в это вложила. И, боюсь, путешествовать Настя сможет после этого только в своих влажных фантазиях", - сказала Крапивина.

Видео дня

Создательница шоу подчеркнула, что ранее Ивлеева "просто работала на шоу и получала зарплату", но в итоге провалила "тест на медные трубы".

"Сегодня она вызывает чувство жалости. Наверно, ужасно осознать, что ты абсолютно один в этом мире, и все твои псевдодрузья отреклись от тебя в первую же минуту. И что тебе приходится делать все что угодно, только чтобы тебя пустили к кормушке", - добавила Крапивина, подразумевая недавние скандалы вокруг Ивлеевой.

Шоу "Орел и Решка": что известно

Развлекательная программа "Орёл и решка", посвященная путешествиям, впервые вышла на украинском телевидении в феврале 2011 года. Первые 24 сезона вышли на телеканале "Интер", а 25-й сезон – на "Новом канале". В феврале 2022 года съёмки и показ уже отснятых выпусков были приостановлены на неопределённый срок из-за вторжения России в Украину.

С 2012 года показ ранее снятых выпусков начался в России. Сначала на телеканале "MTV Россия", а с 2013 года – на телеканале "Пятница!". В феврале 2022 года телеканал заявил о снятии программы с эфира из-за критики продюсером, Мариной Гранкиной, российского вторжения в Украину. А затем стало известно, что украинские создатели программы полностью прекратили сотрудничество с российским телевидением.

Вас также могут заинтересовать новости: