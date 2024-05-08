Удар был по территории образовательного учреждения

Россия сегодня снова обстреляла Харьков, есть раненые дети.

Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях - мальчики 13 и 15 лет", - написал Синегубов. Позже уточнил, что медики оказывают помощь еще одному ребенку - ранение получил 12-летний мальчик.

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По его словам, на месте обстрела работают профильные службы.

Впоследствии Синегубов сообщил в эфире телемарафона, что российские оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова, по площадке рядом со спортивной школой, где находились дети. Он отметил, что тип вражеского боеприпаса сейчас устанавливается, будут проводиться все необходимые исследования.

"Трое детей в крайне тяжелом состоянии, они доставлены в больницу", - сообщил руководитель Харьковской ОГА.

При этом добавил, что врачи "из узкопрофильных больниц города собираются в одном месте и все усилия будут направлены на спасение жизней". По его словам, дети не были на учебе, а просто находились на улице, на спортивной площадке.

Также рассказал, что после удара также обратилось еще два взрослых человека.

По его словам, в результате вражеского удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов, которые рядом.

Российские атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг запустил по Украине 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 59 целей врага.

По данным Минэнерго, оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Пострадали три ТЭС и один объект "Укрэнерго" в центральном регионе.

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