Валерий Залужный и Лина Костенко получили звание почетных граждан города Киева, - Виталий Кличко

Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны, сообщил мэр Киева.

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания Почетный гражданин города Киева бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свой почет и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух человек, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

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Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, подчеркнул Кличко.

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Виталий Кличко.