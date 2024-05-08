По его словам, будет возможность, в том числе и в Электронном кабинете также обновить свои данные.

С 18 мая все военнообязанные граждане должны актуализировать свои учетные данные в ТЦК. Чтобы избежать коллапса в военкоматах, украинцам стоит воспользоваться электронным кабинетом, который должен заработать к тому времени. Об этом в комментарии УНИАН рассказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Голоса" Роман Костенко.

Он отметил, что вероятность "коллапса" и безумных очередей в ТЦК будет зависеть от организации этого процесса.

"У людей есть два месяца [чтобы обновить учетные данные]. И вопрос - какие будут созданы условия. Если будут созданы условия плохие, когда, скажем, человек приходит обновлять свои данные и не понимает, что происходит, а после этого еще и быстро куда-то попадает с забранным телефоном на фронт, скажем так, в армию, - это будет вопрос не очень. Будут все тянуть до конца 60-дневного срока и это не даст возможности", - отметил Костенко.

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По словам депутата, нужно, чтобы организация ТЦК, Сухопутных войск и Генерального штаба Вооруженных сил была "нормальная", чтобы они полностью проработали все процессы.

"И вообще объяснили, как будет работать Электронный кабинет. Нам вчера на Комитете это презентовали, поэтому будет возможность, в том числе и в Электронном кабинете также обновить свои данные. Потому что если все пойдут в ТЦК, я думаю, что могут быть проблемы с быстрым обновлением [учетных данных]", - сказал Костенко.

Мужчины должны прийти в военкоматы: что известно

Как писал УНИАН, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК. Соответствующее требование содержится в новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Закон предусматривает три способа обновить учетные данные: лично прийти в ТЦК, воспользоваться электронным кабинетом (который на данный момент в процессе создания), или прийти в Центр предоставления административных услуг и обновить учетные данные там.

Некоторые аналитики считают, что в ТЦК произойдет коллапс из-за огромных очередей, если вовремя не запустят электронный кабинет и подачу данных через ЦПАУ.

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