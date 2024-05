"Дом "Слово", "Королевство планеты обезьян" и независимое кино США: главные премьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в широкий прокат выходит историческая драма "Дом "Слово". Бесконечный роман", посвященная писателям украинского "расстрелянного возрождения".

Также на больших экранах можно будет посмотреть фантастический экшн "Королевство планеты обезьян", французскую драмеди "Папина дочка", документальный фильм о мире большой моды "Джон Гальяно. Взлет и падение" и еще несколько новинок.

Кроме того, в столичном кинотеатров "Жовтень" с 9 по 15 мая будет проходить традиционный фестиваль американского кино "Независимость", в рамках которого киноманам покажут подборку свежих фестивальных инди-хитов.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут украинская комедия "Уроки толерантности" и американский ромком "Мать невесты" от создателя хитовых комедий нулевых "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Дом "Слово". Бесконечный роман

Slovo House (Украина, 2021, драма/исторический)

События фильма, основанного на реальных событиях, происходят в 1927 году в Советской Украине. По приказу диктатора Иосифа Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово", куда выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на выведение нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма. Но не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним подселяют никому неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. Но с его появлением в доме "Слово" начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), а также Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина) и Геннадий Попенко (Михаил Семенко).

Снял фильм Тарас Томенко на основе собственного же документального фильма "Дом "Слово" 2017 года, посвященного писателям украинского "расстрелянного возрождения".

Мировая премьера художественного фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале в 2021 году в рамках международной конкурсной программы, однако в украинские кинотеатры он попал только сейчас.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Королевство планеты обезьян

Kingdom of the Planet of the Apes (США, 2024, приключения/фантастика/экшн)

Эта лента является продолжением фильма "Планета обезьян: Война" (2017), а также четвертой частью серии перезагрузки франшизы "Планета обезьян", начавшейся в 2011 году. События фильма разворачиваются через несколько поколений после правления лидера обезьян шимпанзе Цезаря. Теперь обезьяны – доминирующий вид, который гармонично сосуществует, а люди обречены на жизнь в тени. Однако пока новый тиранический обезьяний вождь Проксимус Цезарь строит свою империю, одна молодая обезьяна по имени Ноа отправляется в изнурительное путешествие. Это путешествие заставит поставить под сомнение все, что она знала о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей. На этом пути он встретит одичавшую юную девушку Мэй, с которой ему придется объединиться ради собственного выживания и всего живого на планете.

Главную роль в фильме исполнила Фрейя Аллан, наиболее известная по роли Цири в сериале "Ведьмак". Образ шимпанзе запечатлел Оуэн Тиг (дилогия "Оно"), а Проксимуса Цезаря – Кевин Дюранд (сериалы "Затерянные", "Штамм").

Режиссером фильма выступил Уэс Болл, который до этого снял три части франшизы "Бегущий по лабиринту".

Папина дочка

La fille de son père (Франция, 2023, комедия/драма)

Этьен стал отцом, когда ему исполнилось 20 лет. Вскоре после родов его возлюбленная покинула семью, оставив ребенка. Это не сломило новоиспеченного папу, и он смог построить с дочкой близкие отношения. Однажды они узнали в телесюжете пропавшую мать. Взбудораженное прошлое всплывает на поверхность, и отец с дочерью отправляются в последнее хаотичное семейное путешествие.

Режиссером фильма выступил Эрван ле Дюк, а главные роли в нем исполнили Науэль Перес Бискаярт ("120 ударов в минуту") и Селеста Брюнкель ("Мария").

"Папина дочка" стала фильмом закрытия Недели критики в рамках Каннского кинофестиваля 2023 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Джон Гальяно. Взлет и падение

High & Low –John Galliano (США, Великобритания, Франция, 2023, документальный/мода)

Этот документальный фильм рассказывает о взлете и падении одного из самых известных модельеров стыка прошлого и нынешнего веков – британца Джона Гальяно. В свое время он совершил переворот в фэшн-индустрии, но затем его заклеймили за неполиткорректные антисемитские заявления, сделанные под воздействием алкоголя, и вычеркнули из мира высокой моды за одну ночь. В 2011 году Гальяно был уволен с должности креативного директора модного дома Dior и на более чем 10 лет исчез с модных радаров. И лишь в 2024 году после Парижской недели моды он начал понемногу возвращаться.

В фильме можно будет увидеть интервью многих звезд шоу-бизнеса и мира моды, с которыми в свое время работал Гальяно, в том числе, Шарлиз Терон, Пенелопы Крус, Наоми Кэмпбелл и Анны Винтур.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов, что соответствует характеристике "средние или смешанные отзывы".

Зверь в джунглях

La Bête dans la jungle (Франция, Бельгия, Австрия, 2023, драма/музыка)

В течение 25 лет в огромном ночном клубе мужчина и женщина наблюдают и ждут неизвестного события. С 1979 по 2004 год мы следим за эволюцией диско до техно-музыки, истории любви и истории одержимости.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

Сверхъестественное. Души умерших

Kalian pantas mati (Индонезия, 2022, ужасы)

Главный герой фильма – старшеклассник Ракка, который имеет сверхъестественный дар видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Однако вскоре он понимает, что ее сила растет: теперь она хочет забрать все души, поэтому опасность нависла над всей школой.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Фестиваль американского кино "Независимость"

С 9 по 15 мая 2024 года в Киеве, в кинотеатре "Жовтень", пройдет 13-й фестиваль американского кино "Независимость", в рамках которого киноманам покажут подборку свежих фестивальных инди-хитов, рассказывающих о современности Америки, ее разнообразии и ценностях. Традиционно программа состоит из трех секций: игровые фильмы, документальные ленты и ретроспектива, посвященная выдающимся американским режиссерам.

Откроет фестиваль обладатель Гран-При кинофестиваля Sundance 2024 года, мощная и одновременно хрупкая документальная работа о борьбе и страсти в мире, который разрушается из-за войны – "Фарфоровая война" (Porcelain War). Этот фильм – совместная работа американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева об украинских художниках-керамистах Славе, Ане и Андрее, которые с началом войны решают остаться и бороться.

Также в этом году в фокусе фестиваля – ретроспектива наследия братьев Коэнов, в которую вошли три фильма, демонстрирующие жанровое разнообразие творческого дуэта: комедия о похищении "Воспитание Аризоны" (Raising Arizona), первый культовый фильм эпохи интернета "Большой Лебовски" (The Big Lebowski) и легендарная лента "Старикам здесь не место" (No Country for Old Men) – обладатель сразу четырех премий "Оскар".

Кроме того, украинским киноманам покажут один из самых громких фильмов 2023 года – драму "Прошлые жизни" (Past Lives) от студии А24.

Уроки толерантности

Lessons of Tolerance (Украина, 2024, комедия)

В центре сюжета фильма, снятого по мотивам пьесы Игоря Билица "Гей-парад" (этот спектакль уже в течение нескольких лет успешно идет в киевском "Диком театре") – провинциальная школьная учительница, которая, желая спасти свою семью от распада и кредитов, уговаривает мужа и детей подписаться на государственную программу по евроинтеграции "Уроки толерантности". По ее условиям, они должны на время поселить у себя дома ЛГБТ-представителя и активиста. Теперь семья вынуждена бороться с собственной гомофобией и неприятием инаковости.

Главные роли в фильме исполнили Елена Узлюк, Александр Ярема ("Памфир", "Оставайся онлайн"), Акмаль Гурезов, Александр Пискунов, Каролина Мруга, Борис Георгиевский, Нина Набока и другие.

Режиссером фильма выступил Аркадий Непиталюк, который до этого снял комедию "11 детей из Моршина" (2018), а также работал на телевидении.

На данній момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

В украинский прокат фильм выходил в феврале 2024 года, теперь же, с 8 мая, его можно посмотреть и в отечественном сегменте Netflix.

Мать невесты

Mother of the Bride (США, 2024, комедия/романтика/драма)

Заботливая мать прилетает на тропический остров ради свадьбы дочери, где выясняет, что отец жениха – это ее бывший, который разбил ей сердце много лет назад.

Главные роли в фильме исполнили Брук Шилдс ("Голубая лагуна", "Полуночный экспресс"), Миранда Косгроув ("Школа года", сериал "ICarly") и Бенджамин Бретт ("Мисс Конгениальность", "Доктор Стрэндж").

Снял фильм Марк Уотерс, на счету которого такие хитовые комедии нулевых, как "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки" и "Между небом и землей".

Фильм станет доступен на Netflix с 9 мая 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2024 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует научно-фантастический триллер "Темная материя", а на Netflix выйдет детективная черная комедия "Бодкин". Кроме того, на BBC One/Disney+ стартует 14 сезон научно-фантастического приключенческого сериала "Доктор Кто", а на AMC+ состоится премьера 2 сезона готического хоррора "Интервью с вампиром".

Марина Григоренко