За выходные средняя цена на бензиа марки А-95 достигла 52,52 грн за литр, подорожав на 16 копеек.
Как следует из данных консалтинговой группы "А-95", отныне заправить полный бак автомобиля будет стоить, в среднем, 2400 грн (при среднем объеме 45 литров), что уже превышает сумму минимальной пенсии в Украине (2093 грн).
По словам украинских экспертов, из-за роста мировых цен на нефть и возвращения довоенного налогообложения горючего, цены на бензин и дизель будут расти в течение всего августа. В случае повышения мировых цен на нефть до 90 долларов за баррель, цена горючего на АЗС может достичь 60 грн за литр.
Что предлагают АЗС
Средняя цена по стране бензина А-95 выросла на 16 копеек и составила 52,52 грн за литр. Так, полный бак автомобиля (45 литров) вытянет из вашего бюджета 2363 грн. Для примера, минимальная пенсия в Украине на 2023 год составляет 2093 грн.
Средняя цена премиальной "пятерки" выросла за выходные до 54,71 грн за литр (+30 коп), а дизельного топлива - до 52,04 грн (+16 коп).
В крупной сети "Авиас" (почти 350 заправочных станций) за выходные цена всех видов горючего выросла на 1 гривню. Литр бензина А-95 и дизеля на АЗС теперь стоит 52 грн, стоимость премиального А-95+ выросла до 52,5 грн за литр. С начала месяца цены всех видов горючего на заправке добавили по 4 грн.
На станциях государственной "Укрнафты" на 1 грн выросла цена "пятерки" с улучшенными показателями качества - до 52,90 грн за литр. Литр А-95 и дизтоплива стоит по 49,90 грн.
Сети ОККО и WOG за выходные воздержались от поднятия цен. Однако с начала месяца цены на этих АЗС выросли на 5 грн. Сейчас за литр А-95 и дизтоплива на этих заправках придется выложить по 54,99 грн. Премиальная "пятерка" стоит 56,99 грн за литр.
Сети "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" и другие за выходные повысили цены на топливо в пределах 0,5-2,4 грн/л.
Что происходит с ценами
С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров. Стоимость топлива начала постепенно расти.
В течение июля стоимость бензина и дизеля выросла на 3-4 гривни. Чтобы достичь такого результата августу хватило всего три недели. С начала месяца средняя цена бензина марки А-95 по стране выросла почти на 4 гривни.
В период с 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,48 грн/л и составила 49,38 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельное топливо (ДТ) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.
Прогнозы экспертов указывают на приближение сетей заправочных станций к максимальным ценам на топливо. После достижения этого пика, потребление бензина и дизеля в Украине, скорее всего, испытает ощутимое снижение.