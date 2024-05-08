Вторжение России в Украину усложнило из-за международных санкций торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами.

Военно-морские силы Греции для сдерживания транспортировки российской нефти с судна на судно продолжили предупреждение, запрещающее движение судов у побережья юго-восточного Пелопоннеса.

Как сообщает Reuters, Греция в течение последних недель выпустила два сообщения с помощью международной службы доставки навигационных предупреждений и прогнозов NAVTEX о военных учениях в районе Лаконского залива, призывая торговые и другие суда избегать этого района.

"Изначально оно (предупреждение о запрете движения судов - УНИАН) заканчивалось 9 мая, но сегодня было продлено", - сказал анонимно представитель министерства обороны.

Видео дня

Отмечается, что после вторжения России в Украину в 2022 году международные санкции усложнили торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, что побудило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая оффшорные перевозки с судна на судно.

В последние месяцы воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива встречаются с пунктами перекачки нефти, особенно для танкеров, которые перевозят российскую нефть на другие суда.

В Reuters объяснили, что суда расположены за чертой шести морских миль от берега, чтобы избежать проверки грузов и судов греческими властями.

"Вы не можете проводить инспекцию на корабле под иностранным флагом в международных водах. Если судно не несет греческий флаг, у вас связаны руки. Уведомление NAVTEX является косвенным способом предотвращения такой деятельности", - сказал агентству другой источник, знакомый с этим делом.

Теневой флот России - последние новости

В мае издание The telegraph писало, что решение Запада установить предельную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот. Эти танкеры перевозят российскую нефть в больших количествах в такие страны, как Китай, Индия и Иран, по более высоким ценам.

Вас также могут заинтересовать новости: