Бензин марки А-95 на ОККО и WOG прибавил в цене 8 гривень, дизтопливо - 10 гривень за последние полтора месяца.

Прошло 6 недель после решения властей об увеличении налога на топливо с 7 до 20%, и с тех пор средняя цена бензина марки А-95 по стране выросла на 7,09 гривни, - до почти 52 гривень (с 44,85 гривень на конец июня). Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Так, из-за увеличения налога на добавленную стоимость для горючего с 7 до 20% и роста мировых цен на нефть АЗС полтора месяца подряд увеличивают свои цены.

Бензин марки А-95 за шесть недель в среднем подорожал на 7,09 гривень. Сейчас его стоимость составляет 51,94 гривни за литр, хотя еще 30 июня этот вид бензина стоил 44,85 гривень.

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Премиальный А-95+ прибавил в цене 6,73 гривни. Шесть недель назад бензин этой марки в среднем стоил 47,19 гривень за литр, а сейчас - 53,92 гривни.

Бензин А-92 сейчас стоит в среднем 49,05 гривень за литр. В июне этот показатель составлял 42,08 гривень. Плюс 6,97 гривень к цене за полтора месяца.

Средняя цена дизтоплива за 6 недель выросла на 7,89 гривни. Сейчас этот вид горючего стоит 51,29 гривень, когда еще на конец июня цена составляла 43,40 гривни за литр.

Если вы заправляете в месяц 40 литров А-95-го, то в июне вы тратили на это 1795 гривень. Сегодня такой же объем напрягет бюджет семьи на дополнительные 284 гривни. Расходы составят 2078 гривень по текущим средним ценам.

До поднятия налогов на добавленную стоимость для горючего крупные сети ОККО и WOG продавали бензин А-95 по цене 46,99 гривень за литр. Сейчас - 54,99 гривень (плюс 8 гривень за шесть недель).

Премиальная "пятерка" в конце июня стоила 49,99 гривень за литр, а дизтопливо - 44,99 гривень за литр. Сейчас цены на эти виды горючего составляют 56,99 и 54,99 гривень соответственно (плюс 7 и 10 гривен).

Сеть АЗС "Укрнафта" в июне продавала бензин А-95 по 40,99 гривен (сейчас - 49,90 гривень), А-95+ по 42,99 (сейчас - 50,90 гривень), а дизтопливо по 39,99 гривен за литр (сейчас - 48,90 гривень). В среднем цены на топливо в этой сети выросли в пределах 8-9 гривень.

Цены на топливо в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, вскоре сети АЗС достигнут, так называемого, ценового потолка, после которой украинцы начнут отказываться от использования собственного авто. То есть низкая платежеспособность населения является сдерживающим фактором для роста цен на топливо.

По мнению экспертов, в этом месяце цены вырастут максимум еще на 1,5-2 грн за литр, после чего дальнейший рост обернется обвалом потребления.

Бензин и дизельное топливо в Украине начали дорожать с июля, когда вернулись довоенные налоги на топливо.

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