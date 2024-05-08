Спикер не исключил, что враг будет усиливать попытки захвата острова, увеличивая привлечение техники.

Российские оккупанты пытаются захватить остров Нестрига в Херсонской области и для этого задействовали даже гидроцикл. Об этом сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Вчера они уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое. Но это так же не помогло. Количество людей в российской форме с "загаром" синего цвета на берегу этого острова все растет", - отметил он.

По словам Плетенчука, большое количество потерь у россиян связано с тем, что они вынуждены штурмовые действия проводить с воды, а там открытая местность, и делать это гораздо сложнее. При этом он не исключил, что враг будет усиливать попытки захвата острова, увеличивая привлечение техники.

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Плетенчук подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая.

Отвечая на вопрос по поводу намерений врага "зачистить" плацдарм в Крынках от украинских бойцов, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга отметил, что сначала пусть соберут трупы своих погибших, "если смогут их отобрать у местных собак и лисиц".

Как сообщал УНИАН, 29 апреля стало известно, что ВСУ взяли под контроль остров Нестрига на Херсонщине.

Тогда начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил важность установления контроля над островом Нестрига в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

По его словам, это фактически последний остров перед устьем реки, на правобережной части, недалеко от населенных пунктов Велетенское и Кизомыс. Он подчеркнул, что для Сил обороны важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов и вражеских выходов. Именно поэтому россияне с острова выбиты.

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