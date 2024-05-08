Враг изменил тактику дроновых атак по Харькову, сообщил подполковник.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Харьков, который находится чуть более чем в 20 километрах от границы с РФ, часто оказывается под ударом, в том числе российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Противник проводит кампанию по дезинформации, нацеленную на команды саперов, которые должны обезвреживать "Шахеды", боевая часть которых неразорвалась, пишет британская газета The Times. Офицер саперной группы, 28-летний капитан Максим Томко сообщил, что саперы находятся в постоянном напряжении.

"Мы никогда не знаем, не взорвался ли неразорвавшийся беспилотник-смертник, который мы пытаемся обезвредить, из-за неисправности или потому, что россияне настроили его, чтобы убить наших саперов, как они утверждают в своих телевизионных (программах, - Ред.) и "Телеграм"-постах", - поделился воин.

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Журналисты отметили, что Харьков от дронов защищают пулеметные подразделения, которые передвигаются на пикапах. По их данным, на протяжении года защитники Украины сбили от 30 до 50 вражеских дронов-убийц, которыми был атакован областной центр.

"Как мы адаптировали свою тактику, так и россияне адаптировали свою…. Если раньше беспилотники "Шахед" летали против нас по прямой на высоте менее километра, то теперь они летают на высоте почти два километра. Без надлежащей противовоздушной обороны сбивать их становится все труднее", - сказал командир 302-й зенитной бригады, подполковник Александр Козлов.

В центре внимания российское "наступление" на Харьков - что сообщалось

Оккупанты уже много раз били по областному центру беспилотниками и ракетами, есть много жертв, пострадавших и разрушений. Кроме того, в РФ "разгоняют" информацию о якобы наступлении на Харьков и "захвате" города. В Украине это назвали информационно-психологической операцией.

Cтарший офицер 2-го отдельного отряда специального назначения "ОМЕГА" (позывной "Магнит"), который находится возле города Волчанск Харьковской области, сказал, что россияне никогда не смогут взять под контроль Харьков.

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