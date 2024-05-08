Каждый украинец имеет право вполне открыто и законно приобрести биткоин через аукцион.

В государственной системе публичных закупок Prozorro появилась возможность выставлять цифровые активы на торги. Первым лотом стал 0,1 биткоин (BTC), который выставили на продажу.

Как сообщает аккредитованная площадкой Prozorro.Продажи платформа Ubiz, каждое юридическое или физическое лицо, имеет право и возможность вполне открыто, законно приобрести через аукцион цифровые вещи.

Отмечается, что начальная цена 0,1 биткоина составляет 188 тыс. грн., что значительно дешевле рыночной стоимости криптовалюты.

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При этом, согласно курсу криптоагрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 8 мая главная криптовалюта торгуется около $62 тыс. за 1 BTC. То есть примерно 244 тыс. грн за 0,1 BTC.

Для того, чтобы проверить наличие биткоина нужно задать в поисковый запрос номер криптокошелька, на котором он хранится: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.

Для того, чтобы принять участие в торгах, которые начнутся 14 мая, нужно оплатить регистрационный взнос в размере 340 грн, а также 9,4 тыс. грн гарантийного взноса. Размер шага аукциона составит 1 880 грн без НДС.

Цена биткоина - последние новости

В январе 2024 года состоялось знаковое событие для сектора цифровых активов. Американские регуляторы тогда впервые одобрили биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Это позволило расширить доступ к самой популярной криптовалюте.

Это позволило главной криптовалюте пересечь в марте отметку в 70 тысяч долларов и таким образом достичь нового рекордного максимума.

Позже, 20 марта, сообщалось, что биткоин упал на 16% с исторического максимума из-за того, что приток инвесторов в новые биржевые фонды пошел на спад.

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