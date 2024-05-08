По этому вопросу ведется "большая дискуссия".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о двух моделях экономического бронирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, снято ли экономическое бронирование с повестки дня.

"Экономическое бронирование - есть две модели. Они в дискуссии. Есть дискуссия вокруг этих тем. С одной стороны, мы с вами понимаем, что мы не можем даже ни одного доллара из этой огромной помощи тратить на зарплаты военных. Любые зарплаты военных. А мы хотим их поднимать, хотим больше военных и так далее. Это наши деньги, которые в виде пошлин и налогов", - отметил Арахамия.

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С другой стороны, добавил он, для того, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать.

"Но вопрос справедливости: многие оппоненты говорят, что это тогда богатые не служат, а бедные идут в армию", - сказал депутат и добавил, что "здесь есть большая дискуссия".

По его словам, изучался опыт других стран по этому вопросу, но "какое решение не выбери - есть много людей, которые "за", есть много людей, которые "против".

"Где-то посередине, я думаю, все равно какая-то модель появится, потому что в этих дискуссиях появится какая-то модель, которая вызывает наименьшее возмущение", - отметил Арахамия.

На уточнение, о каких именно моделях идет речь, он сказал: "Одна модель - это от минимальной заработной платы, которая должна платиться... Налоги с этой заработной платы, 35 тысяч гривен она, хватало на минимальную заработную плату, на содержание бойца. А другая модель - это модель, когда у вас есть квота, безотносительно к которой вы от индустрии работаете".

Относительно второй модели Арахамия привел пример, что человек работает в медиа, и есть 10% людей, которые это медиа может забронировать.

"Какие это люди - вы как руководитель самостоятельно решаете. И вы платите за это минимальную заработную плату бойца. Ежемесячно. Сейчас минимальная - 20 тысяч гривен. То есть 20 тысяч гривен за каждое это забронированное лицо вы платите ежемесячно дополнительно к своим налогам и пошлинам", - пояснил депутат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь - это особая отсрочка от мобилизации, которая предоставляется работодателем для обеспечения функционирования особо важных предприятий.

В общем бронирование на предприятиях могут получить сотрудники таких структур как, в частности органы государственной власти и местного самоуправления; сфера медиа и культуры; предприятия, которым установлены мобилизационные задачи.

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