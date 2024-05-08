Дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий не нужно.

Харьковчане и жители Харьковской области будут получать увеличенную субсидию и льготу в неотапливаемый сезон. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"РФ продолжает осуществлять террор украинцев, нанося удары по мирным городам и селам Украины. Из-за целенаправленных атак по энергетическим объектам, жители Харьковщины, к сожалению, столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности и своих бытовых нужд некоторые вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии. Особенно принципиальное значение это имеет для жителей тех населенных пунктов области, которые сейчас полностью обесточены.

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Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию.

"Ведь стоимость 1кВт электроэнергии, поставляемой централизованно, составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе - в 5 раз больше (13,5 грн)", - отметили в министерстве.

Благодаря этому решению средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают харьковчане, увеличится со 106 грн до 530 грн в месяц, льготы - с 74 грн до 370 гривен.

Отмечается, что дополнительно обращаться за перерасчетом субсидий не нужно, перерасчет размера субсидий и льгот для жителей Харькова и Харьковской области, которые подпадают под действие данного решения правительства, будет проведен Пенсионным фондом автоматически.

Субсидии в Украине

С мая в Украине назначаются субсидии на неотапливаемый сезон. Так, в Минсоцполитики сообщили, что жилищная субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания, по 30 апреля включительно, до 15 апреля включительно идет начисление на услугу отопления. В то же время с мая человек может получать субсидию на неотапливаемый сезон.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль дал четкий ответ, есть ли в Украине деньги на пенсии и субсидии. По его словам, благодаря новому пакету помощи от США правительству Украины хватит средств на социальные выплаты, в частности, пенсии и субсидии.

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