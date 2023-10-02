В Украине в скором времени запустят Единый реестр военнообязанных, который покроет практически всех военнообязанных граждан и значительно упростит процесс мобилизации. Соответствующий законопроект №10062 был зарегистрирован в Верховной Раде.
Мы разобрались, как будет работать реестр уклонистов, откуда будут брать данные и начнут ли украинцы получать электронные повестки.
Как работает "Оберіг" - база данных о военнообязанных
Зарегистрированный в Раде законопроект предлагает собрать всю имеющуюся электронную информацию из различных реестров в единую базу.
Реестр военнообязанных будет содержать персональную и служебную информацию, необходимую для постановки на военных учет, получения статуса УБД или белого билета. С помощью этих данных можно будет поставить мужчину на военный учет без его личной явки в ТЦК.
Вот какие данные, предположительно, будут в реестре:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- контактные и паспортные данные;
- документы о семейном положении, образовании, месте работы, наличии детей;
- сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;
- данные о наличии судимостей;
- наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;
- служебные данные - результаты явки в ТЦК и прохождения медкомиссии,
- сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.п.
Доступ к эти данным будут иметь ТЦК и Служба безопасности Украины. Собирать их будут из различных электронных реестров, при этом самого призывника уведомлять о сборе информации не будут.
Откуда берутся данные для реестра военнообязанных в Украине
Данные для системы "Оберіг" будут передаваться через четыре базы:
- Министерство внутренних дел;
- Министерство финансов;
- Министерство образования и науки;
- Государственная служебная администрация.
МВД будет передавать в реестр данные о покупке и перерегистрации транспорта, получении водительских прав и появлении в базе розыска.
Минобразования передаст в "Оберіг" данные о всех, кто получал или получает высшее образование.
Также данные для реестра может передавать Пенсионный фонд Украины. Тогда ТЦК будет знать о всех мужчинах, которые официально трудоустроены и не встали на военный учет.
Министерство обороны Украины надеется, что таким образом получится собрать данные 90% всех военнообязанных мужчин.
Могут ли вручать повестки онлайн
С помощью электронного реестра будет гораздо проще вести учет призывников, отслеживать их перемещение по стране и проверять основания для выезда за границу. Но смогут ли мужчинам вручать электронные повестки?
Представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский ранее заявлял, что повестки онлайн, возможно, будут, но в долгосрочной перспективе. Для реализации такой опции нужно доработать механизм и изменить правила воинского учета.