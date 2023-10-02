С октября в Украине заработает электронный реестр военнообязанных, в котором мужчинам будут присылать повестки онлайн.

В Украине в скором времени запустят Единый реестр военнообязанных, который покроет практически всех военнообязанных граждан и значительно упростит процесс мобилизации. Соответствующий законопроект №10062 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Мы разобрались, как будет работать реестр уклонистов, откуда будут брать данные и начнут ли украинцы получать электронные повестки.

Как работает "Оберіг" - база данных о военнообязанных

Зарегистрированный в Раде законопроект предлагает собрать всю имеющуюся электронную информацию из различных реестров в единую базу.

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Реестр военнообязанных будет содержать персональную и служебную информацию, необходимую для постановки на военных учет, получения статуса УБД или белого билета. С помощью этих данных можно будет поставить мужчину на военный учет без его личной явки в ТЦК.

Вот какие данные, предположительно, будут в реестре:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

контактные и паспортные данные;

документы о семейном положении, образовании, месте работы, наличии детей;

сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;

данные о наличии судимостей;

наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;

служебные данные - результаты явки в ТЦК и прохождения медкомиссии,

сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.п.

Доступ к эти данным будут иметь ТЦК и Служба безопасности Украины. Собирать их будут из различных электронных реестров, при этом самого призывника уведомлять о сборе информации не будут.

Откуда берутся данные для реестра военнообязанных в Украине

Данные для системы "Оберіг" будут передаваться через четыре базы:

Министерство внутренних дел;

Министерство финансов;

Министерство образования и науки;

Государственная служебная администрация.

МВД будет передавать в реестр данные о покупке и перерегистрации транспорта, получении водительских прав и появлении в базе розыска.

Минобразования передаст в "Оберіг" данные о всех, кто получал или получает высшее образование.

Также данные для реестра может передавать Пенсионный фонд Украины. Тогда ТЦК будет знать о всех мужчинах, которые официально трудоустроены и не встали на военный учет.

Министерство обороны Украины надеется, что таким образом получится собрать данные 90% всех военнообязанных мужчин.

Могут ли вручать повестки онлайн

С помощью электронного реестра будет гораздо проще вести учет призывников, отслеживать их перемещение по стране и проверять основания для выезда за границу. Но смогут ли мужчинам вручать электронные повестки?

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский ранее заявлял, что повестки онлайн, возможно, будут, но в долгосрочной перспективе. Для реализации такой опции нужно доработать механизм и изменить правила воинского учета.

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