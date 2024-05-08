'Закон о зэках': Арахамия рассказал, скольких могут мобилизовать

Этот закон создает возможности для Сил обороны привлекать людей, которые отбывают наказание в тюрьмах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько людей могут мобилизовать в рамках "закона о зэках". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно принятого закона.

"Сегодня принят закон, так называемый, внутреннее его название - о мобилизации зэков, мы так называем... Создает возможности для Сил обороны привлекать людей, которые отбывают наказание в тюрьмах", - отметил Арахамия.

Он пояснил, что рекрутеры индивидуально будут решать, с кем военные хотят заключить контракт.

Видео дня

"Затем берется отношение командира воинской части, который их будет привлекать. Затем с этими уже документы и фактически подписанным контрактом они идут в суд. Суд принимает решение об условно-досрочном освобождении от наказания. И они этапируются", - рассказал депутат.

Арамия уточнил, что это этапирование в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных силах Украины осуществляется с помощью Национальной гвардии.

"Ресурс - где-то 15-20 тысяч (заключенных - УНИАН). Это общий ресурс, который может подпадать под эти критерии. Сколько из них подпишет непосредственно контракт - мы не знаем. Это же по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек, скажем так", - отметил парламентарий.

Он пояснил, что оценки очень условны, потому что раньше такого еще не делалось. Арахамия также выразил надежду, что уже на этой неделе закон поступит на подпись президенту и будет опубликован.

"Главное управление разведки - они первые сказали, что они будут с этим работать. Они уже знают, уже даже имеют какие-то наработки с людьми. И будем смотреть", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Речь идет о Законе "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный №11079).

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности умышленное убийство, изнасилование или сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: